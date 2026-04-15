La DO Méntrida celebrará sus 50 años con una cata magistral de Pedro Ballesteros, el primer 'Master of Wine' español

El Palacio de Benacazón de Toledo ha acogido la presentación de la cata magistral organizada por la Denominación de Origen Méntrida con motivo de la celebración de su 50 aniversario (1976-2026), en un acto en el que ha participado el vicepresidente de la Diputación de Toledo, Joaquín Romera, junto al presidente de la DO, Juan Alonso Cuesta, el vocal del Consejo Rector de la Interprofesional, Álvaro García de Oteyza, y Alfonso Chacón, de Bodegas Canopy.

La cita presentada se celebrará el próximo 21 de abril, a las 11:15 horas, en el Palacio de Benacazón, y estará dirigida a profesionales del sector hostelero de la provincia, con un aforo limitado de 60 participantes.

La sesión estará impartida por el primer 'Master of Wine' español, Pedro Ballesteros, quien ha realizado una selección previa de vinos de la DO Méntrida mediante cata a ciegas, con el objetivo de poner en valor la calidad, singularidad y diversidad de los vinos de la denominación.

El vicepresidente de la Diputación de Toledo ha aprovechado la presentación para subrayar la relevancia de este aniversario como reconocimiento a medio siglo de trabajo colectivo en el territorio. "La DO Méntrida es paisaje, cultura, economía e identidad de nuestra provincia, y representa el esfuerzo de generaciones que han hecho del vino una forma de vida", ha señalado.

Romera ha destacado además el papel de esta cata magistral como una herramienta de proyección del sector vitivinícola provincial. "Iniciativas como esta contribuyen a reforzar la presencia de nuestros vinos en mercados cada vez más exigentes y a consolidar el prestigio del trabajo que se realiza en nuestra tierra", ha afirmado.

Durante su intervención, Juan Alonso Cuesta ha subrayado que "contar con una figura de referencia internacional como Pedro Ballesteros es una muestra del nivel y de la ambición con la que queremos celebrar estos 50 años, poniendo el foco en la calidad y en la proyección de nuestros vinos".

Alonso ha señalado también la reciente actualización de su denominación oficial a DO Méntrida-Toledo, una evolución estratégica que incorpora de forma expresa el territorio toledano y refuerza su posicionamiento en los mercados, un reconocimiento avalado por la Unión Europea que consolida el prestigio y la identidad de la zona vitivinícola.

Además, ha detallado que en 1976 había 35.000 hectáreas de viñedo, mientras que en la actualidad apenas quedan 7.000, una "reducción bestial". Este descenso se debe, entre otras razones, a las crisis económicas que han provocado el abandono del campo y la desaparición de muchas viñas.

A pesar de ello, el sector trabaja por mantener esas 7.000 hectáreas que aún resisten. "Si antes la producción se comercializaba principalmente a granel, en estos últimos 50 años se ha producido una transformación profunda: se ha pasado del volumen a la calidad. Hoy se embotellan alrededor de 1,5 millones de botellas, ofreciendo además una buena relación calidad-precio", ha asegurado.

Sin embargo, este proceso también ha traído consigo la desaparición de numerosos agricultores a lo largo de las últimas décadas. A ello se suma otro desafío importante: el 70 % de la producción se exporta, mientras que el mercado local apenas absorbe una pequeña parte. En Toledo capital y su provincia, que podrían llegar a consumir entre un 30 % y un 40 % de la producción, actualmente solo se alcanza un 5 %, en gran medida por desconocimiento del producto.

Más intervenciones

Álvaro García de Oteiza, por su parte, ha explicado además que esta actividad se enmarca en una programación más amplia que tendrá su cita principal el próximo 17 de abril en Torrijos, donde se celebrará el acto institucional del 50 aniversario y la entrega de reconocimientos a personas y entidades que han contribuido al desarrollo de la Denominación.

Asimismo, Alfonso Chacón, de Bodegas Canopy, ha reivindicado el papel de los viticultores al recordar que "el vino no sale de las bodegas, sale del campo", y ha destacado la aportación al arraigo y a la riqueza del medio rural. Además, ha invitado al público a participar en la cata y degustación para descubrir la calidad y singularidad de los vinos de la DO Méntrida-Toledo.

Romera ha destacado además el papel de esta cata magistral como una herramienta de proyección del sector vitivinícola provincial. "Iniciativas como esta contribuyen a reforzar la presencia de nuestros vinos en mercados cada vez más exigentes y a consolidar el prestigio del trabajo que se realiza en nuestra tierra", ha afirmado.

Acto institucional y premiados

La programación del 50 aniversario incluye también el acto institucional que se celebrará el 17 de abril en Torrijos, donde se llevará a cabo la entrega de reconocimientos a personas, entidades y colectivos vinculados al desarrollo de la Denominación. Ese mismo día se celebrará una degustación de vinos abierta al público, con el objetivo de acercar la cultura del vino a la ciudadanía.

Los reconocimientos previstos incluyen a representantes institucionales, agricultores, cooperativas, bodegas, el sector hostelero y agentes sociales y de comunicación que han contribuido al crecimiento y consolidación de la DO Méntrida.

Los reconocimientos recaerán en Mercedes Gómez Rodríguez, consejera de Desarrollo Sostenible de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, por su compromiso con el sector vitivinícola y por el apoyo prestado a la Denominación durante su etapa como consejera de Agricultura del Gobierno regional entre 2003 y 2008.

Junto a ella, recibirán también este reconocimiento Luis Salvador, agricultor de la Torre de Esteban Hambrán, por su trayectoria y dedicación al cultivo del viñedo; Jesús Sánchez López-Covarrubias de Camarena, a título póstumo, por representar el esfuerzo y compromiso de los jóvenes agricultores; la Cooperativa Condes de Fuensalida, por su condición de entidad fundadora; Bodegas González, de Camarena, por su contribución desde los inicios de la Denominación; la Asociación Provincial de Hostelería y Turismo de Toledo presidida por Tomás Palencia, por su respaldo a la promoción de estos vinos en el ámbito hostelero y gastronómico; y el periodista de RTVE Castilla-La Mancha Carlos de la Morena, por su labor informativa especializada en el sector agrario y vitivinícola.

Desde la Diputación de Toledo se ha reiterado el compromiso con el sector agroalimentario y vitivinícola de la provincia, considerado estratégico para el desarrollo económico y la fijación de población en el medio rural. En este sentido, se ha puesto en valor la colaboración con la Denominación de Origen y el apoyo a iniciativas de promoción y posicionamiento como esta cata magistral.

La DO Méntrida agrupa a más de 50 municipios, alrededor de 30 bodegas y cerca de 1.500 viticultores, con la variedad Garnacha como principal seña de identidad. Su trayectoria se ha consolidado como un referente de calidad, trazabilidad y proyección tanto en el ámbito nacional como internacional.