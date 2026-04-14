Castilla-La Mancha aboga por ampliar las zonas de regadío y defiende una prórroga de la Directiva Marco del Agua

El vicepresidente segundo del Gobierno de Castilla-La Mancha, José Manuel Caballero, ha defendido la necesidad de ampliar las zonas de regadío en la comunidad con criterios de sostenibilidad, además de reclamar la prórroga de la Directiva Marco del Agua para evitar efectos socioeconómicos negativos.

Así lo ha expresado durante su intervención en el XVI Congreso Nacional de Comunidades de Regantes celebrado en Ciudad Real, donde ha puesto en valor la importancia estratégica de este sector para la economía regional y nacional.

"El Gobierno de Castilla-La Mancha mantiene una defensa clara del regadío, apostando por su crecimiento pese a las limitaciones del recurso hídrico y al contexto de cambio climático", ha afirmado.

Además, ha explicado que los avances tecnológicos permiten "producir más con menos agua", gracias a la innovación, la digitalización, la inteligencia artificial y la sostenibilidad energética.

Por ello, ha asegurado que la Junta continuará apoyando económicamente tanto la creación de nuevos regadíos como la modernización de los existentes. "Castilla-La Mancha se sitúa aún un 5 % por debajo de la media nacional en superficie regada, por lo que es necesario avanzar para igualar esos niveles", ha afirmado.

En este sentido, ha detallado que el 70 % de los regadíos de la comunidad ya son eficientes, un dato que demuestra "el esfuerzo realizado en modernización y uso responsable del agua". Y ha defendido que el desarrollo del regadío es compatible con la protección del medio ambiente y resulta clave para garantizar la viabilidad económica y social de las zonas rurales.

Asimismo, ha insistido en que el sector agroalimentario representa en torno al 17 % del PIB regional, por lo que "no se puede prescindir del regadío si se quiere mantener el desarrollo económico y la población en el territorio".

Directiva Marco del Agua

En cuanto a la política hidráulica, Caballero ha expresado que el Gobierno regional trabaja en la presentación de alegaciones a los actuales planteamientos en materia de planificación del agua y mantiene una presencia activa en organismos europeos como el Comité de las Regiones con el objetivo de lograr una prórroga en la aplicación de la Directiva Marco del Agua.

Además, ha rechazado la posibilidad de que se extingan concesiones de agua, como las vinculadas al Plan Especial del Alto Guadiana. Y ha solicitado que se regulen las situaciones pendientes en determinadas explotaciones.

Al respecto, ha anunciado que están estudiando plantear al Ministerio para la Transición Ecológica una encomienda de gestión que permita a la comunidad autónoma asumir parte de los trámites administrativos relacionados con el agua, con el fin de reducir la burocracia y agilizar los procedimientos.

"Pese a las dificultades, el sector cuenta con motivos para la esperanza gracias al desarrollo tecnológico y al papel de las comunidades de regantes, a las que ha definido como organizaciones responsables y comprometidas", ha explicado.

Por último, ha asegurado que la comunidad seguirá defendiendo sus intereses en materia hídrica "sin buscar el enfrentamiento con otras administraciones, pero sin renunciar al debate cuando sea necesario".