La DO Méntrida-Toledo reconocerá en su 50 aniversario a la consejera Mercedes Gómez por su apoyo al vino

La Denominación de Origen (DO) Méntrida-Toledo reconocerá el 17 de abril, en el marco de los actos programados para celebrar el 50 aniversario de su creación, a la consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, por su apoyo al sector vitivinícola y a la DO durante su época como consejera de Agricultura.

El presidente de la DO Méntrida-Toledo, Juan Alonso Cuesta, ha presentado este lunes la programación conmemorativa de su 50 aniversario, una efeméride con la que la Interprofesional quiere poner en valor la trayectoria, la calidad y el futuro y la proyección alcanzada por sus vinos desde su creación en 1976, tal y como ha señalado la institución en una nota de prensa.

La jornada se celebrará el 17 de abril en el patio del Ayuntamiento de Torrijos y arrancará a las 12:00 horas con un acto institucional y entrega de reconocimientos, entre ellos el concedido a Mercedes Gómez, consejera de Desarrollo Sostenible de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, por su compromiso con el sector vitivinícola y por el apoyo prestado a la Denominación durante su etapa como consejera de Agricultura del Gobierno regional entre 2003 y 2008.

Junto a ella, recibirán también este reconocimiento Luis Salvador, agricultor de La Torre de Esteban Hambrán, por su trayectoria y dedicación al cultivo del viñedo; Jesús Sánchez López-Covarrubias de Camarena, a título póstumo, por representar el esfuerzo y compromiso de los jóvenes agricultores, y la Cooperativa Condes de Fuensalida, por su condición de entidad fundadora.

Asimismo, se premiará a Bodegas González, de Camarena, por su contribución desde los inicios de la Denominación; la Asociación Provincial de Hostelería y Turismo de Toledo presidida por Tomás Palencia, por su respaldo a la promoción de estos vinos en el ámbito hostelero y gastronómico; y el periodista de RTVE Castilla-La Mancha Carlos de la Morena, por su labor informativa especializada en el sector agrario y vitivinícola.

Ese mismo día, de 18:00 a 20:30 horas, se organizará una degustación de vinos de la DO Méntrida abierta al público en el mismo emplazamiento, con un precio de 5 euros por persona hasta completar aforo.

Para el presidente de la DO Méntrida-Toledo, "cumplir 50 años no solo significa mirar al pasado con orgullo, sino también mirar al futuro con responsabilidad e ilusión" y ha destacado la reciente actualización de su denominación oficial a DO Méntrida-Toledo, "una evolución estratégica que incorpora de forma expresa el territorio toledano y refuerza su posicionamiento en los mercados, un reconocimiento avalado por la Unión Europea que consolida el prestigio y la identidad de la zona vitivinícola".

Denominación de Origen Méntrida-Toledo

La Denominación de Origen Méntrida-Toledo es la entidad que ampara, protege y promociona los vinos elaborados en su territorio, representando al tejido económico y social formado por más de 50 municipios, alrededor de 30 bodegas y cerca de 1.500 viticultores que cultivan principalmente la variedad autóctona Garnacha, eje histórico y diferenciador de la zona.

Esta denominación, que desarrolla su actividad en el norte de la provincia de Toledo y parte de la Comunidad de Madrid, trabaja para garantizar la calidad, trazabilidad y autenticidad de sus vinos, al tiempo que impulsa la proyección nacional e internacional de sus productores.