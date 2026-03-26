Castilla-La Mancha declara la guerra a la plaga de conejos con un plan de 18 medidas que Asaja ve "insuficiente"

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha puesto en marcha un plan de 18 medidas con el que pretende combatir la sobrepoblación de conejo de monte que afecta a numerosos puntos de la región. Un paquete de actuaciones cinegéticas, ambientales, preventivas y tecnológicas que la agrupación agraria Asaja ha tildado de "insuficiente".

La encargada de esbozar los detalles del plan ha sido la consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, quien ha detallado que el organismo que se encargará de hacer el seguimiento de todas estas medidas será una Mesa Permanente que se constituirá y reunirá por primera vez después de la Semana Santa.

En ella estarán presentes 32 representantes de las diferentes administraciones que tienen propiedades afectadas por la plaga, las cinco diputaciones provinciales, los sindicatos agrícolas Asaja y UPA, la Federación de Caza de Castilla-La Mancha, asociaciones como Atica o Aproca y colectivos ecologistas, así como del Instituto de Investigación en Recursos Cinegéticos (IREC) y del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC).

La labor de este colectivo se verá complementado con la creación de mesas provinciales que ayudarán a analizar el impacto de las medidas puestas en marcha así como la propuesta de otras nuevas si así lo consideran.

Gómez ha desgranado que entre las 18 medidas están contempladas cinco de carácter directo para agricultores y ganaderos como una nueva orden de ayudas directas para proteger cultivos con cerramientos que pueden ser subvencionados hasta en un 70%, eliminación de majanos con ayudas de hasta el 50 % o supresión de las penalizaciones de la PAC derivadas de los daños ocasionados por los conejos.

De manera paralela y para controlar la población, la Consejería pondrá en marcha nuevos Equipos de Control de Fauna (Ecofa) que este mismo jueves serán presentados en la Laguna de Majavacas de Mota del Cuervo (Cuenca). Formados por agentes medioambientales, practicarán batidas nocturnas -aprovechando que estos animales se alimentan de noche- en lugares de máxima proliferación de estos mamíferos como entornos naturales propiedad de la Junta, vías pecuarias y lagunas.

Esta medida se ampliará mediante autorizaciones y formación específica a grupos de apoyo voluntarios, integrados por cazadores con licencia, en colaboración con la Federación de Caza y distintas asociaciones del sector, quienes también podrán realizar capturas nocturnas bajo las mismas condiciones.

Además, se desplegarán equipos huroneros contratados por la Consejería que operarán durante la jornada diurna en zonas críticas como carreteras, infraestructuras ferroviarias y lagunas en las que no es posible el uso de armas de fuego.

También se pondrá en marcha la autorización excepcional del uso de cajas trampa en las explotaciones agrarias.

Reacción de Asaja

Nada más conocerse estas medidas, el sindicato agrario Asaja Castilla-La Mancha las ha valorado de "insuficientes ante la gravedad de los daños acumulados durante más de dos décadas" al entender que llegan "muy tarde".

Su presidente, José María Fresneda, ha recordado que todas estas actuaciones han sido solicitadas reiteradamente por la organización en este tiempo "sin obtener respuesta" y ha cuestionado que ahora se consideren viables cuando durante tanto tiempo se rechazaron, dejando a los agricultores asumir en solitario las pérdidas.

"Después de tantos años de daños continuados, alguien debería responder por las consecuencias que ha sufrido el campo", ha apuntado en unas declaraciones distribuidas por la agrupación

Fresneda ha advertido además de que el impacto de las medidas dependerá directamente de su aplicación inmediata, coordinada y simultánea.

"Si no se ponen en marcha todas a la vez y con urgencia, no vamos a notar ningún efecto real. El problema es de tal magnitud que no admite soluciones parciales ni dilatadas en el tiempo. La Consejería debería movilizar todos sus recursos técnicos y humanos para reducir drásticamente la población de conejos en las comarcas de la región afectadas. Si las medidas dependen sólo del dinero o la subvención, fracasarán", ha advertido.

De ahí que haya insistido en que estas medidas deben ir acompañadas de actuaciones adicionales que permitan una solución eficaz, real, justamente compensada y duradera: "Necesitamos ir más allá. Hay que investigar nuevas herramientas que permitan reducir la población de forma masiva y eficaz, como piensos esterilizantes, porque con estas medidas no será suficiente".

Fresneda ha exigido que los nuevos municipios que se vayan viendo afectados se incorporen de manera inmediata a la declaración de emergencia cinegética y se produzca un incremento significativo del presupuesto destinado a este problema.

"Las ayudas del 70% de la inversión para cobertores en leñosos y mallas en cereales supone que el agricultor tiene que gastarse el otro 30% restante y, por tanto, seguir asumiendo una parte del coste de un problema que no han generado", ha subrayado respecto a las subvenciones que recogerá la orden avanzada por la consejera.

En relación con los cotos privados de caza, Fresneda ha sido tajante al señalar que es imprescindible garantizar su implicación activa. "No se puede pedir colaboración y, si no actúan, volver a cargar el problema sobre el agricultor. Si no hay colaboración, habrá que tomar medidas legales", ha apuntado.

Por todo esto, ha reiterado que es preciso una reacción mucho más ambiciosa y urgente. "El campo no puede esperar más. Nos jugamos la viabilidad de muchas explotaciones agrarias en Castilla-La Mancha. Por ello, al margen de estas medidas, el procedimiento iniciado ante la Fiscalía continuará abierto", ha concluido.