Castilla-La Mancha reclama el "mismo derecho" al regadío que el Levante y urge a ejecutar las sentencias "que no se cumplen"

El consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha, Julián Martínez Lizán, ha respondido a las últimas declaraciones realizadas por el presidente del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (Scrats), Lucas Jiménez, quien llamó "iluminado" al presidente autonómico, Emiliano García-Page, tras mostrar su intención de conectar la franja oriental de la región a las desaladoras levantinas.

"Estamos quemados de ver cómo sistemáticamente no se cumplen las sentencias judiciales", ha aseverado el titular de Agricultura en una mención relativa al trasvase. Durante la inauguración de unas obras de transformación de regadíos en Nava de Arriba (Albacete), Lizán ha señalado que los regantes "yerran" con sus referencias adversas y "nada afortunadas" sobre Page.

Martínez Lizán ha recordado que diferentes tribunales han explicado "claramente" cómo se tiene que "regular el agua en cada una de esas zonas". Además, ha reclamado para los agricultores de Castilla-La Mancha "el mismo derecho a regar que en cualquier otra zona de todo el territorio nacional" y transformar sus cultivos de secano a regadío.

El representante del Ejecutivo autonómico ha insistido en que "el agua más cara es la que no se tiene" y se ha comprometido a "garantizar la viabilidad" de las explotaciones que dependen del escaso recurso, especialmente de los cultivos leñosos.

En la zona del Segura, "mientras que otros tienen importantes dotaciones del trasvase Tajo-Segura, nosotros tenemos municipios que apenas tienen 700 metros cúbicos por hectárea". Se trata de una cantidad que "no es para producir, es simplemente para garantizar la viabilidad de los cultivos un año en los que no tengamos pluviometría". La lluvia en esta zona "además, es muy escasa", ha recordado.

Nuevos regadíos

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha inaugurado este sábado en los municipios de Alcadozo y Pozohondo dos nuevos proyectos de transformación de regadío que suman más de 900 hectáreas en las que se han invertido 8,2 millones de euros de inversión con casi 6,7 millones de euros de apoyo público.

"Estos dos nuevos regadíos vienen a apalancar la agricultura en este territorio, lo que va a suponer un antes y después en el desarrollo agronómico, pero también en la concepción social y económica que pueden aportar para el futuro de esta zona", ha dicho, tras la inauguración, el consejero de Agricultura.

Otro de los aspectos reseñables de estas actuaciones es que responden a una apuesta clara por los regadíos sociales, que permiten incorporar nuevos agricultores, favorecer el relevo generacional y fijar población en el territorio.

El Gobierno regional ha resaltado "el compromiso de los regantes" que realizan un importante esfuerzo inversor y de adaptación para avanzar hacia un modelo más eficiente y competitivo, y ha recordado que también desde el Ejecutivo se "ha impulsado una política hidráulica basada en la planificación y el desarrollo rural". Asimismo, el consejero ha destacado la labor de los ayuntamientos.