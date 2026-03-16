Asaja pide más flexibilidad en la PAC para los agricultores de Castilla-La Mancha afectados por el tren de borrascas

Asaja Castilla-La Mancha ha exigido a la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural "medidas reales de flexibilización" en la Política Agraria Común (PAC), para "facilitar el cumplimiento" de determinados requisitos a los agricultores afectados por inundaciones y otras incidencias climáticas derivadas del tren de borrascas que barrió la región durante el mes de febrero.

En este sentido piden al Gobierno autonómico que siga la estela de Ejecutivos los de Andalucía, Extremadura, Castilla y León o Madrid, donde se han "aprobado y publicado" en sus boletines modificaciones normativas que favorecen el cumplimiento de estas condiciones.

La organización agraria denuncia en un comunicado que, si no se aprueban estas medidas, "los agricultores y ganaderos de la región van a competir en desventaja" en la aplicación de la PAC respecto a los productores de otras comunidades autónomas afectadas por fenómenos meteorológicos adversos.

En este sentido, lamentan que la Administración regional considera "suficiente" el protocolo que quiere poner en marcha y lo justifique diciendo que la campaña de la PAC está muy avanzada para introducir cambios.

"El protocolo es una herramienta que no atribuye una verdadera garantía jurídica", han asegurado, al tiempo que han recordado que el pasado 19 de febrero remitieron un escrito al consejero de Agricultura y que el 5 de marzo volvieron a trasladarle la necesidad urgente de adoptar estas medidas de flexibilización.

El presidente de Asaja Castilla-La Mancha, José María Fresneda, ha reprochado que el consejero de Agricultura “no mire por el agricultor de Castilla-La Mancha, para que juegue con las mismas reglas que sus vecinos, no con más burocracia y restricciones, cuando los fenómenos meteorológicos adversos han sido similares".

"En Andalucía o en Extremadura habrá municipios que se han inundado y otros que no, igual que aquí, pero allí todos los agricultores tienen las mismas reglas y para todos se aplican las flexibilidades. Aquí, el protocolo obliga al agricultor a identificar y justificar individualmente las zonas dañadas por inundaciones mediante croquis o fotografías georreferenciadas”, ha añadido.

Fresneda ha recordado que la Consejería de Agricultura sólo tiene una función, “gestionar de forma eficaz" y "no anunciar cosas que no puede cumplir y caer en la demagogia".

Laboreo innecesario

Por otro lado, la organización agraria ha advertido de que la falta de flexibilidades está obligando a muchos agricultores a realizar un laboreo innecesario para cumplir con los requisitos de la PAC, incluso cuando las condiciones climatológicas y del suelo no son las adecuadas.

En un contexto de "elevados costes de producción", Asaja considera que estas exigencias "pueden obligar a realizar labores que no tienen sentido agronómico y que difícilmente permitirán que el cultivo complete su ciclo productivo".

Por último, Asaja ha incidido en los "graves problemas técnicos" que se están registrando en las herramientas oficiales de gestión de la PAC durante la presente campaña y ha criticado que "la Administración exija plazos y obligaciones si las herramientas oficiales no funcionan".