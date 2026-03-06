Castilla-La Mancha inyectará 3,2 millones de euros para reestructurar 1.000 hectáreas de viñedo

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha anunciado que abonará el próximo viernes, 13 de marzo, un total de 3,2 millones de euros a un total de 277 beneficiarios que están reestructurando cerca de 1.000 hectáreas de viñedo.

Con este pago, son ya 15,5 millones los que se han transferido al sector este año para mejorar la competitividad de las explotaciones vitícolas de forma “que ya hemos ejecutado prácticamente la mitad del presupuesto asignado”, según ha explicado el consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Julián Martínez Lizán, que ha asistido a la entrega de los premios a los mejores vinos de la Denominación de Origen Protegida La Mancha celebrada en Alcázar de San Juan.

En declaraciones previas a los medios de comunicación distribuidas por la Junta, el consejero ha subrayado la importancia de la reestructuración para Castilla-La Mancha, donde entre 2015 y 2025 se han reestructurado más de 92.000 hectáreas de viñedo “con 344 millones de euros en ayudas” que se han repartido entre 31.000 viticultores. Además, se acaba de cerrar el plazo de presentación de la última convocatoria con cerca de 1.700 solicitudes, lo que indica la inquietud del sector para adaptarse al mercado y ser competitivo.

Un proceso que el sector está realizando con apoyo del Ejecutivo autonómico que solo en 2025 ha abonado 72,6 millones de euros para cuestiones tan importantes como la reestructuración de viñedo, inversiones para modernizar bodegas (VINATÏ), destilación de subproductos o promoción del vino en terceros países, cantidad que asciende a 813 millones desde que gobierna Emiliano García-Page.

El beneficio inmediato es que esta política está teniendo una repercusión clara en las ventas de vino, a pesar incluso de la coyuntura mundial, con un cierre de exportaciones en 2025 “muy positivo ya que hemos vendido más de la mitad del volumen nacional y hemos mejorado nuestros precios medios en un 3,4 por ciento en el último año”.

DOP La Mancha

En cuanto a la entrega de premios de este jueves, Julián Martínez Lizán ha remarcado que son ya 39 ediciones las que cumple este certamen, la importancia de esta DOP que mantiene su posición como la de mayor superficie de viñedo inscrito de toda Europa, con casi 145.000 hectáreas y “la gran calidad de sus vinos, no en vano, 35 han merecido una medalla de oro, lo que indica la gran calidad de la última cosecha, la profesionalización y el gran trabajo realizado lo que es un orgullo para nuestra región”.

Además, en esta ocasión se han entregado reconocimientos a dos personas muy importantes para el sector vitivinícola que son Miguel Ángel Valentín, miembro del Consejo Regulador durante dos décadas, y Casimiro Sanz, que ha recorrido como enólogo España, ha trabajado en otros países y además contribuyó a poner en marcha el Colegio de Enología de Castilla-La Mancha.

Tanto a ellos como a los premiados, el consejero ha agradecido “su contribución” porque son las personas como ellos quienes empujan para que la región sea un “referente mundial en el sector del vino”, ha concluido el consejero que ha estado acompañado en este acto por el presidente de la DOP Carlos Bonilla, la alcaldesa de Alcázar de San Juan, Rosa Melchor, la directora general de Producción Agroalimentaria, Elena Escobar, el presidente de Globalcaja, Mariano León, y la delegada de Agricultura en la provincia de Ciudad Real, Amparo Bremard.