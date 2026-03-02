La mayor cooperativa de vino del mundo afianza su peso en el sector con una triple alianza en Tomelloso

Rafael Torres, presidente de Virgen de las Viñas, junto al alcalde de Tomelloso, Javier Navarro y al consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible, Julián Martínez Lizán.

La cooperativa vinícola Virgen de las Viñas de Tomelloso (Ciudad Real) ha presentado su alianza con Vinícola de Tomelloso y San José para consolidarse como la mayor cooperativa del mundo en su sector.

Un nuevo paso que, según ha resaltado el consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Julián Martínez Lizán, consolida al gigante tomellosero como gran referente vinícola.

"Quiero dar las gracias a los más de 3.000 socios que forman ya este gran complejo cooperativo, liderado por Rafael Torres, al que queremos agradecer el conjunto del Gobierno regional el trabajo realizado por lo que conllevará en el futuro y que es fruto de un gran trabajo silencioso, respetuoso y buscando el bien común para un sector importante para Castilla-La Mancha como es el del vino", ha asegurado en un acto en el que también han estado presentes el presidente de Virgen de las Viñas, Rafael Torres, la directora general de Producción Agroalimentaria y Cooperativas, Elena Escobar, la delegada provincial de la Consejería, Amparo Bremard, y el alcalde de Tomelloso, Javier Navarro.

"Hoy es en un día muy importante para nuestro sector agroalimentario y en particular para el del vino que a partir de hoy es todavía más fuerte", ha continuado el consejero ya que, esta fusión "va a refrendar la labor de Virgen de las Viñas, pero también de Tomelloso y de toda su comarca, al igual que de la región y de toda Europa".

Esta fusión consolida a Virgen de las Viñas como la cooperativa vitivinícola más grande del mundo, con un potencial cercano a los 300 millones de kilos de uva, lo que a ojos del consejero "pone de manifiesto la importancia de la labor que desarrolla esta tierra, esta localidad y, sobre todo, la proyección que puede generar a nivel mundial".

Martínez Lizán ha recordado que Virgen de las Viñas ha supuesto en la campaña 2025-2026 el 8,4 % del vino de Castilla-La Mancha y el 11,5 % del mosto; siendo el 5,2 % de la producción nacional de vino y mosto, cifras que se verán incrementadas con esta fusión, "que me consta que puede no ser la última, lo cual es una buena señal porque fortalecerse es una política inteligente".

Otro de los efectos que tendrá esta alianza, ha resaltado el consejero, es que mejorará la posición comercial de esta empresa cooperativa, lo que ayudará a que pueda negociar en mejores condiciones, optimizando recursos y reduciendo costes, algo "fundamental en este mundo que nos toca vivir, ya que no solo se trata de vender más y a mejor precio, sino trabajar por la vía de ahorro de costes".

Hito histórico para Tomelloso

De su lado, el alcalde de Tomelloso, Javier Navarro, ha calificado la fusión como "un hito histórico para el pueblo" que consolida a la ciudad como centro agroalimentario de la región.

"Estamos hablando del mayor proyecto agroalimentario económico de Castilla-La Mancha, con proyección nacional e internacional", ha afirmado el alcalde, quien ha destacado el impacto social y económico de la cooperativa, que mantiene más de 100 empleos fijos y alcanza una media anual de 132 trabajadores, además de generar actividad indirecta en numerosos sectores vinculados.

Navarro ha puesto en valor la "generosidad, empatía y respeto" con los que se ha desarrollado el proceso de integración, destacando el hecho de que se mantengan las marcas y los centros de descarga de las cooperativas fusionadas. "Es una fusión que beneficia a todas las partes y que permite aprovechar la capacidad de almacenamiento de las cooperativas integradas, al tiempo que potencia el sello de calidad de Virgen de las Viñas", ha señalado.

Asimismo, el alcalde ha remarcado el compromiso del Ayuntamiento para facilitar el crecimiento del grupo cooperativo, haciendo referencia a la tramitación del estudio de delimitación del tramo urbano -ya publicado en el Boletín Oficial del Estado- que permitirá avanzar en la construcción de un almacén inteligente, así como futuros desarrollos en el entorno del Polígono 30 y mejoras de edificabilidad.

Los números del nuevo gigante

Por último, el presidente de la entidad ha detallado los principales datos económicos de la cooperativa, que este fin de semana celebraba su asamblea general. La entidad cerró el ejercicio con una facturación de 95,6 millones de euros.

El 60% de esta cantidad, ha indicado, va a la exportación, tanto de granel como de vino embotellado. El valor de lo abonado a los socios por la cosecha alcanzó los 75,8 millones de euros y el capital neto supera los 62,6 millones de euros. Durante 2025, las inversiones ascendieron a 11 millones de euros.

En cuanto a producción, la cooperativa registró una entrada de 213,9 millones de kilos de uva, un 13% menos que la campaña anterior debido a las altas temperaturas de agosto. La fusión, ha apuntado el presidente de la cooperativa, supondrá un incremento estimado de 30 millones de kilos adicionales y la incorporación de alrededor de 2.000 nuevas hectáreas a las más de 21.000 con las que ya contaba la entidad.

Torres ha avanzado que tras esta fusión están trabajando en la integración también de otras propuestas, entre ellas de la cooperativa de Argamasilla de Alba, con la que ya están en conversaciones y con la que, ha incidido, "hay buena sintonía". Espera que salga adelante "por el bien de los agricultores, porque estar unidos es mucho mejor que estar separados".

El presidente de Virgen de las Viñas ha recalcado que cuando hacen una fusión "no solo pensamos en nosotros, pensamos también en los fusionados y tiene que haber ventajas para ambas partes".

Por último, ha informado también de las cifras alcanzadas en materia de enoturismo, con casi 7.000 visitas el pasado año al Museo de Arte Contemporáneo Infanta Elena, ubicado en sus instalaciones, el museo etnológico y las cuevas y de las próximas actuaciones en materia de formación.