Page piensa que "la batalla de la PAC la vamos a terminar ganando" y augura una "ofensiva" para defender al sector agrario

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, se ha mostrado convencido de que "la batalla por la PAC la vamos a ganar" y ha adelantado que en marzo llevará a cabo una "ofensiva" en el ámbito político y parlamentario europeo para defender los intereses del sector agrario de la región.

Así lo ha manifestado durante la presentación de la Organización Interprofesional Vitivinícola de Castilla-La Mancha (OIVCLM), celebrada este jueves en Toledo, con la asistencia de representantes de toda la cadena productiva del sector vitivinícola.

García-Page ha subrayado la necesidad de "torcerle la mano a la Unión Europea" frente a recortes en la Política Agraria Comunitaria y otros fondos estructurales que afectan directamente a Castilla-La Mancha

García-Page durante el acto de presentación de la Organización Interprofesional Vitivinícola de Castilla-La Mancha (OIVCLM). JCCM

También ha anunciado la presencia de la región en la Interprofesional del Sector en Europa, un foro que ha considerado "clave para exponer nuestra visión y reivindicar nuestros derechos".

Apoyo a la agricultura

El presidente autonómico ha defendido las protestas del sector agrario "que son razonables, reguladas y buscan mejorar algo", distinguiéndolas de aquellas manifestaciones "que surgen al calor de los populismos y que solo buscan romper, sin posibilidad de reconstruir nada".

Durante su intervención, García-Page ha recordado que Castilla-La Mancha nunca ha renegado de su sector primario, y que la región ha demostrado capacidad para adaptarse y aprovechar los fondos europeos disponibles, convirtiéndose en un ejemplo de resiliencia y competitividad.

El presidente ha valorado la creación de la OIVCLM como una herramienta de integración y coordinación del sector vitivinícola, que representa tanto a productores como a elaboradores y que permitirá planificar estrategias, impulsar el crecimiento y reforzar la posición de Castilla-La Mancha en los mercados nacionales e internacionales.

Por su parte, el consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Julián Martínez Lizán, ha destacado la potencia del sector vitivinícola regional, con 80.000 viticultores, 437.000 hectáreas de viñedo y una producción anual de 23 millones de hectólitros de vino y mosto, lo que representa casi el 60 % de la producción nacional y el 15 % de la Unión Europea.

Martínez Lizán ha subrayado que la interprofesional permitirá abordar los problemas del día a día del sector, fomentar acuerdos estratégicos y abrir nuevas oportunidades de desarrollo.

Martínez Lizán durante el acto de presentación de la Organización Interprofesional Vitivinícola de Castilla-La Mancha (OIVCLM). JCCM

García-Page ha insistido en que la defensa de la PAC es una prioridad para el Gobierno regional, al tiempo que ha destacado los últimos datos demográficos que muestran que Castilla-La Mancha cuenta hoy con 100.000 habitantes más que en 2015, lo que refuerza la importancia de mantener políticas agrarias sólidas que apoyen la economía rural y la competitividad del sector primario.

El presidente ha concluido reafirmando su compromiso de actuar con unidad y firmeza para garantizar que las decisiones europeas en materia de agricultura favorezcan a los agricultores, ganaderos y viticultores de la región.