El sector ganadero de Castilla-La Mancha comienza a doblarle el pulso a la lengua azul tras la compra de 700.000 vacunas

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha reforzado la protección del sector ganadero con la compra de 700.000 dosis de vacuna frente a la lengua azul, por un importe cercano a 850.000 euros. La medida, anunciada por el consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Julián Martínez Lizán, se ha realizado mediante un contrato de emergencia para garantizar que las dosis llegaran "con rapidez y sin trámites innecesarios" a los ganaderos.

Martínez Lizán ha explicado que la compra se decidió tras detectarse la circulación del serotipo tres del virus en varias provincias, con efectos graves sobre el ganado ovino. "La vacunación es, a día de hoy, la herramienta más eficaz para frenar la enfermedad", ha señalado, recordando que a comienzos de septiembre la cobertura vacunal era insuficiente y que esta actuación permite proteger a gran parte de la cabaña ovina de la región.

Las vacunas comenzaron a distribuirse a partir de la semana del 20 de octubre a través de veterinarios, dentro de un sistema de vigilancia y control voluntario, en vigor desde marzo. "Se trata de un cambio de modelo que se adoptó a petición del propio sector y que se basa en la corresponsabilidad y en el criterio profesional de ganaderos y veterinarios", ha añadido el consejero.

Casos en todas las provincias

Desde julio se han detectado casos en todas las provincias, principalmente de los serotipos tres y ocho. La situación actual es más favorable gracias al aumento de la vacunación, la inmunidad adquirida en determinadas zonas y la llegada del frío, que reduce la actividad del mosquito transmisor.

"En los últimos días se ha observado una disminución de la incidencia, sin que se hayan notificado nuevos casos desde hace diez días", ha precisado Martínez Lizán.

El consejero ha recordado que la prioridad ha sido el serotipo tres, por ser el más extendido y virulento, responsable de los cuadros clínicos más graves y de mayores pérdidas en las explotaciones.

"La adquisición de estas dosis ha sido clave para reforzar la protección del censo ganadero y acercarnos a una cobertura vacunal muy elevada", ha indicado.

Otras medidas

Además de la compra de vacunas, el Consejo de Gobierno autorizó recientemente a TRAGSATEC la ejecución de los programas de vigilancia, prevención, control y erradicación de enfermedades animales durante 2026 y 2027, por cerca de ocho millones de euros.

También se han destinado más de dos millones de euros en ayudas a las asociaciones de Defensa Sanitaria Ganadera, para mejorar la producción, el nivel sanitario y el bienestar de los animales, así como para compensar costes derivados de medidas de bioseguridad y programas de prevención.

"Las medidas adoptadas están dando resultados, pero seguimos vigilantes, porque cuidar al sector ganadero es defender el medio rural y el tejido económico de esta tierra", ha concluido Martínez Lizán, subrayando la combinación de criterio técnico, diálogo con el sector y capacidad de reacción como base de la estrategia regional frente a la lengua azul.