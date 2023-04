Un alcalde de Guadalajara ayudará con 6.000 euros a cada agricultor y ganadero por la sequía

La sequía no es ajena a Castilla-La Mancha, una comunidad autónoma que cuenta con municipios donde no llueve una gota desde hace más de cien días. La falta de agua tiene desesperados a los ganaderos y agricultores, sobre todo a los de secano, que están viendo echarse a perder las cosechas de cereal. Quienes no hayan asegurado la plantación van a perder toda su inversión.

Sabedor de dicha circunstancia, el alcalde de Almoguera (Guadalajara), Luis Padrino, ha decidido que el Ayuntamiento que comanda va a ingresar 6.000 euros a cada uno de los agricultores y ganaderos del pueblo. Los únicos requisitos para obtener la ayuda son que estén empadronados en la localidad y que se dediquen al campo como actividad principal.

Mediante un bando, el alcalde ha explicado que las ayudas -que se aprobarán el próximo 25 de abril durante un pleno municipal- llegan para tratar de compensar "las pérdidas económicas que los agricultores van a soportar en la agricultura de secano".

Los ganaderos y agricultores de Almoguera interesados ya pueden presentar la solicitud y tendrán de plazo para ello hasta el próximo 24 de abril, adjuntando su declaración de la renta y un certificado de empadronamiento.

