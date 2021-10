La Organización Interprofesional del Aceite de Oliva Español y la Unión Europea han lanzado la campaña de promoción "Olive Oil World Tour" para acercar los aceites de oliva al consumidor alemán, con el objetivo de que en los próximos tres años el país germano conozca los "atributos culinarios, versatilidad y diferentes usos" del oro líquido español.

Esta campaña comenzó en febrero de 2018 y ya se ha implementado de forma conjunta en ocho países de Europa y Asia, además de en Estados Unidos, logrando alrededor de 3.800 millones de impresiones a nivel mundial. Ahora llega a Alemania para conectar con los consumidores alemanes interesados en la gastronomía y que mantienen un estilo de vida saludable, acercándolos a sus beneficios, sus métodos de producción y las razones de su liderazgo.

Alemania es el mayor consumidor de aceites de oliva de Europa después de los países productores, aunque su consumo per cápita sigue siendo muy bajo. Razón suficiente para echar un vistazo más de cerca a las múltiples facetas de este alimento. Con el lema "Let’s Cook together! European Olive Oil makes everything better. Join the healthy, natural and from the earth lifestyle with Olive Oils from Spain", esta campaña quiere ayudar a los consumidores a identificar y diferenciar los tipos de aceites de oliva que existen en mercado, así como mostrar sus múltiples aplicaciones en la cocina, animando a las personas a unirse al estilo de vida europeo saludable, natural y "de la tierra" consumiendo aceites europeos, incluidos los españoles.

En este sentido, durante los próximos tres años, el Olive Oil World Tour llevará a cabo una estrategia que incluye la creación de un sitio web, perfiles sociales y un esfuerzo por tener un contacto permanente con medios e influencers locales, así como la creación de iniciativas experienciales en puntos de alta afluencia de consumidores como líneas de autobús, tranvía e incluso pantallas de metro en diferentes ciudades alemanas como Hamburgo, Berlín y Múnich y, por supuesto, un ambicioso plan de medios.

