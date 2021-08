Asaja califica de ilegal el bajo precio de la UVA en Castilla-La Mancha y aporta datos

La organización agraria Asaja de Castilla-La Mancha ha denunciado que los primeros precios de la uva publicados por la industria no responden a la situación del mercado y no cubren los gastos de producción, lo que supone un incumplimiento de la Ley de la Cadena Alimentaria.



En nota de prensa, Asaja ha criticado “la pasividad” de las administraciones públicas mientras la industria incumple la ley, y les ha exigido que “justifiquen y demuestren si los precios de la uva cubren los gastos de producción”.



La organización agraria ha criticado al Ministerio de Agricultura y a la Interprofesional del Vino de España por no publicar unos costes de producción oficiales, que llevan años elaborados y que servirían para que la industria se viera obligada a fijar unos precios por encima de los costes.



Y atribuye este hecho a que “están cediendo a presiones o respondiendo a otros intereses, ya que, para otros cultivos, se han elaborado estudios y fijado normas en un breve espacio de tiempo”.

Que la Consejería se implique

Por otro lado, Asaja ha urgido a la Consejería de Agricultura de Castilla-La Mancha a que se implique en las soluciones, ya sea tomando medidas o publicando su propio estudio de costes de producción, ya que cuentan con la Universidad de Castilla-La Mancha y con sus propios medios para poder realizarlo urgentemente.



Según los cálculos de los técnicos de la asociación agraria, además de pagar entre un 20 y 30 por ciento por debajo de los costes de producción, los precios de la uva no responden a la realidad del mercado y son "desacordes" con las estimaciones de producción nacional e internacional, los datos de existencias y el ritmo de las comercializaciones.



En este contexto ha señalado que Castilla-La Mancha tendrá una producción que rondará los 20-21 millones de hectolitros de vino, un 30 por ciento menos que el pasado año y, también España tendrá una cosecha baja que no llegará a los 39 millones de hectólitros, lo mismo que ocurre con los principales países competidores, que estiman una reducción de sus cifras.



De hecho, el Ministerio de Agricultura francés apunta a una producción de 33 millones de hectólitros, 12 millones menos que su media nacional; e Italia, 45millones de hectólitros, 6 millones por debajo de su media nacional.

Stock nacional

Respecto a las existencias, Asaja ha recordado que los datos oficiales a 31 de julio elevaban a 41 millones de hectólitros el stock nacional, de los que 11,7 millones de vino y mosto pertenecen a Castilla-La Mancha.



Asimismo ha resaltado que está habiendo un buen ritmo de salidas y que la comercialización ha mejorado en los meses de verano y bastante por encima de la de hace dos campañas, cuando la covid-19 agravó la situación del sector vitivinícola.

