Las calles de Pepino (Toledo), el municipio con mayor renta de Castilla-La Mancha. Ayuntamiento

Pepino vuelve a ser el pueblo más rico de Castilla-La Mancha, que gana renta pero sigue antepenúltima en España

La renta de los habitantes de Castilla-La Mancha sigue creciendo año a año, pero cada vez les separa una distancia mayor respecto a la media nacional.

Los castellanomanchegos cerraron el ejercicio 2024 con una renta bruta media de 27.830 euros, lo que supuso un incremento interanual de 1.431 euros respecto al anterior (+5,4 %), pero ese impulso no fue suficiente para recortar distancias con el conjunto del país.

Según consta en la última Estadística de los declarantes del IRPF por municipios, publicada recientemente por la Agencia Tributaria, la renta bruta promedio en España creció a un ritmo mayor hasta alcanzar los 33.239 euros, ampliando la brecha de riqueza entre la región y el resto del Estado hasta los 5.409 euros.

Si en 2023 la diferencia de Castilla-La Mancha con la media nacional era de 4.934 euros, un año después la desventaja castellanomanchega se amplió en 475 euros.

Con estas cifras, Castilla-La Mancha se consolida en la antepenúltima posición del ranking autonómico de renta, superando únicamente a Extremadura (24.749 euros) y Andalucía (27.497 euros).

Mientras tanto, los motores económicos del país siguen siendo Madrid (43.674 euros) —que lidera a gran distancia de las demás—, Cataluña (37.937 euros) e Islas Baleares (35.902). Hay que recordar que ni País Vasco ni Navarra figuran en esta estadística al tener un régimen fiscal propio.

De Pepino a Socovos

La estadística tributaria de 2024 dibuja una Castilla-La Mancha de profundos contrastes.

Pepino (Toledo) repite por tercer año consecutivo y se afianza como el municipio con mayor capacidad económica de la región, registrando una renta bruta media de 40.916 euros, y Socovos (Albacete) cierra en esta ocasión la tabla con apenas 18.423 euros.

De esta forma, la diferencia entre el pueblo más rico y el más pobre de la comunidad autónoma alcanzó la llamativa cifra de 22.493 euros en 2024.

El ranking regional de los diez municipios de más de 1.000 habitantes con mayor renta queda así:

Pepino (Toledo): 40.916 euros. Trillo (Guadalajara): 40.290 euros. Cabanillas del Campo (Guadalajara): 38.256 euros. Cobisa (Toledo): 37.963 euros. Olías del Rey (Toledo): 37.895 euros. El Casar (Guadalajara): 37.094 euros. Valdeaveruelo (Guadalajara): 35.690 euros. Chiloeches (Guadalajara): 34.809 euros. Ciudad Real: 34.537 euros. Nambroca (Toledo): 33.531 euros.

Situada a escasos ocho kilómetros de Talavera de la Reina, la localidad toledana de Pepino —de marcado perfil residencial con urbanizaciones de viviendas unifamiliares— vuelve a ser la más pudiente de Castilla-La Mancha y en 2024 ocupó el puesto 108 a nivel nacional. Castilla-La Mancha, por tanto, no tuvo representación en el top 100 de los municipios con mayor renta de España.

En el extremo opuesto, el mapa de las rentas más bajas se concentra fundamentalmente en las provincias de Albacete y Ciudad Real. Cabe destacar, no obstante, una recuperación generalizada en la parte baja del listado.

Villamanrique, que en 2023 era el municipio con menor renta, pasó de 16.339 euros a 19.091 en 2024. Carrizosa pasó de 16.381 a 19.287 euros y Socovos, de 17.480 a 18.423.

Los diez municipios castellanomanchegos con menor renta en 2024 fueron:

Socovos (Albacete): 18.423 euros. Nerpio (Albacete): 18.542 euros. Villamanrique (Ciudad Real): 19.091 euros. Villanueva de la Fuente (Ciudad Real): 19.148 euros. Las Mesas (Cuenca): 19.198 euros. Castellar de Santiago (Ciudad Real): 19.284 euros. Carrizosa (Ciudad Real): 19.287 euros. Cenizate (Albacete): 19.303 euros. Munera (Albacete): 19.829 euros. Minglanilla (Cuenca): 19.833 euros.

Radiografía por provincias

Por provincias, ninguna de las cinco de Castilla-La Mancha alcanza la media nacional de 33.239 euros.

Guadalajara lidera en la región con una renta bruta media de 31.580 euros y la única que supera la media autonómica de 27.830 euros.

Le siguen Toledo, con 27.556 euros; Albacete, con 27.403; Ciudad Real, con 27.233; y Cuenca, que cierra la clasificación con 25.672 euros.

Albacete

En Albacete, el municipio con mayor renta es la propia capital, con 31.852 euros, seguida de Balazote (26.895), Chinchilla de Monte-Aragón (26.049), La Gineta (25.730) y Almansa (25.626).

En el otro extremo provincial se encuentran Socovos (18.423), Nerpio (18.542), Cenizate (19.303), Munera (19.829) y Minaya (20.554). La distancia entre el municipio más rico y el más pobre de Albacete es de 13.429 euros.

Ciudad Real

Ciudad Real presenta una renta provincial de 27.233 euros. La capital encabeza el listado con 34.537 euros, seguida de Poblete (30.823), Alcázar de San Juan (30.666), Puertollano (30.650) y Argamasilla de Calatrava (29.631).

Los menores niveles corresponden a Villamanrique (19.091), Villanueva de la Fuente (19.148), Castellar de Santiago (19.284), Carrizosa (19.287) y Agudo (20.175). La brecha provincial asciende a 15.446 euros.

Cuenca

En Cuenca, la renta media es de 25.672 euros. Villar de Olalla lidera la clasificación con 32.120 euros, por delante de Cuenca capital (31.072), Arcas (30.601), Motilla del Palancar (28.020) y Tarancón (26.677).

En la parte baja aparecen Las Mesas (19.198), Casas de Fernando Alonso (19.503), Minglanilla (19.833), Ledaña (20.659) y El Provencio (20.792). Entre ambos extremos hay 12.922 euros.

Guadalajara

Guadalajara presenta la mayor renta provincial de Castilla-La Mancha, con 31.580 euros. Trillo, con 40.290 euros, encabeza la clasificación provincial, seguido de Cabanillas del Campo (38.256), El Casar (37.094), Valdeaveruelo (35.690) y Chiloeches (34.809).

Almoguera es el municipio con menor renta entre los analizados, con 24.211 euros, seguido de Sacedón (24.326), Jadraque (24.640), Humanes (24.966) y Trijueque (25.075). La diferencia entre los extremos alcanza 16.079 euros.

Toledo

Por último, Toledo registra una renta bruta media de 27.556 euros. Pepino es el gran protagonista provincial con sus 40.916 euros, seguido de Cobisa (37.963), Olías del Rey (37.895), Toledo capital (34.304) y Nambroca (33.531).

En el extremo inferior aparecen Alcaudete de la Jara (19.643), La Puebla de Almoradiel (20.245), Lagartera (20.730), Lillo (20.871) y Camuñas (20.889).

La provincia toledana es, precisamente, la que presenta la mayor brecha interna de Castilla-La Mancha: 21.273 euros entre Pepino y Alcaudete de la Jara.