Transporte, combustible y vivienda se disparan en Castilla-La Mancha y arrastran al IPC agosto a una subida del 4,7 %

El encarecimiento que ha experimentado el combustible (10,9 %) y el grupo formado por vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (9,2 %) ha arrastrado el Índice de Precios de Consumo (IPC) interanual de Castilla-La Mancha hasta el 4,7 %, cuatro décimas por encima encima de la media nacional que se ha situado en el 4,3 %.

Así lo han certificado los datos publicados este martes por el Instituto Nacional de Estadística que confirman una subida en todo el país motivada por la Guerra de Irán y la reducción de las ayudas aprobadas por el Gobierno central.

Respecto al mes de julio, la inflación ha escalado en Castilla-La Mancha un 0,8 %, una subida similar a la recogida en el conjunto del país que se sitúa en el 0,7 %.

Haciendo la comparación de lo que se han incrementado los precios en un año en Castilla-La Mancha, más allá del transporte y el grupo formado por vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, el resto de apartados se han situado por debajo de ese 4,7 % que marca la media.

El siguiente grupo más inflacionista ha sido el de seguros y servicios financieros (3,6 %) seguido de restaurantes y servicios de alojamiento (3,6 %); cuidado personal, protección social, y bienes y servicios diversos (3,1 %) e información y telecomunicaciones (3 %).

Por detrás aparecen bebidas alcohólicas y tabaco (2,7 %), enseñanza (2,5 %), sanidad (2 %) y bebidas no alcohólicas (1,9 %).

En cuanto a los grupos que menos han subido en los últimos doce meses encontramos muebles, artículos del hogar y artículos para el mantenimiento corriente del hogar (0,8 %), actividades recreativas, deporte y cultura (0,5 %) además de vestido y calzado, que ha mantenido los mismos valores de hace un año.

Subidas mensuales

En comparación con el mes de julio, se ha mantenido un esquema parecido y los precios que más han subido han sido los del transporte (3,5 %), vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (1,5 %) e información y telecomunicaciones, con incrementos del 1,1 %.

Por debajo del 1 % aparecen actividades recreativas, deporte y cultura (0,5 %) y bebidas alcohólicas y tabaco (0,3 %), mientras que en el umbral de 0,1 % se han situado cuatro grupos: cuidado personal, restaurantes y alojamientos, servicios de educación, y sanidad

Por último, los precios de los seguros y servicios financieros no han variado y los únicos grupos que han experimentado bajadas en este mes han sido muebles y artículos del hogar (-0,2 %), alimentos y bebidas no alcohólicas (-0,4 %) y calzado y vestido (-0,5 %).