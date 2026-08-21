La "mini Valdebebas manchega": el barrio rodeado de campo con la vivienda más cara de toda Castilla-La Mancha

Basta recorrer sus aceras para descubrir que la calle con el precio de la vivienda más elevado de toda Castilla-La Mancha es diferente a los barrios más exclusivos de grandes ciudades como Madrid, Málaga, Bilbao o Mallorca.

La calle Rusia de Ciudad Real es una auténtica "isla de chalés unifamiliares" con piscina que rondan los 335.000 euros de media incrustada en mitad de extensas parcelas agrícolas.

Esta arteria del barrio del Camino Viejo de Alarcos sintetiza la paradoja inmobiliaria de liderar el ranking de valor dentro de una comunidad autónoma con el precio medio más barato de todo el país, seguida de Extremadura y Asturias, según estudio del portal inmobiliario Idealista.

Vista aérea de la calle Rusia de Ciudad Real. Google Earth

Esos 335.000 euros de media quedan lejos de los 11 millones y 10,5 millones de euros de media que datan las viviendas en Pozuelo de Alarcón (Madrid) y Coto Zagaleta, en Benahavís (Málaga), respectivamente.

Un desarrollo al estilo Valdebebas

La calle Rusia no encaja en el concepto de barrio señorial, es más bien una zona urbanística de reciente desarrollo dominada por solares, parcelas y casas unifamiliares de más de 140 metros cuadrados. Su evolución guarda un cierto paralelismo con las fases iniciales de barrios como Valdebebas.

Aunque ambos entornos comparten la misma estética de borde urbano, este rincón de Ciudad Real apenas suma una docena de parcelas y prescinde de los grandes bloques en altura vinculados al distrito madrileño.

Denuncias por olor a estiércol

Esa convivencia con el terreno agrícola desencadenó en 2014 un episodio de mareos y náuseas entre el vecindario tras un estercolado masivo con abono orgánico en una de las parcelas situada justo enfrente de los chalés. Con el avance del tiempo, esta problemática ha ido reduciéndose por el crecimiento urbano de la zona.

La profunda remodelación del Pabellón Ferial (IFEDI) —situada a pocos metros— obligó a llevar a cabo importantes obras de pavimentación, encintado de aceras y dotación de alumbrado público tanto en la calle Rusia como en la contigua vía Bosque, mejorando así su conexión con el resto de la ciudad.

El mapa real de la riqueza en Ciudad Real

El liderato de la calle Rusia en el estudio de Idealista responde exclusivamente a un efecto estadístico provocado por el gran tamaño de sus viviendas unifamiliares. La verdadera exclusividad urbana y la concentración de riqueza en Ciudad Real discurren por otras coordenadas.

El Instituto Nacional de Estadística sitúa las rentas per cápita más altas en la zona de El Torreón, concretamente entre las calles Madrilas y Pozo Concejo. En cuanto al valor unitario, el metro cuadrado más caro de la capital se registra en el barrio del Nuevo Hospital, con una media de 1.744 €/m².