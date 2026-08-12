El eclipse solar abarrota Cuenca: solo quedan camas en cuatro hoteles y la habitación más barata cuesta 311 euros

El eclipse será total en la provincia de Guadalajara y la mitad septentrional de la Cuenca. Ayuntamiento de Cuenca

El eclipse solar que atravesará esta tarde buena parte del territorio peninsular se ha convertido en un insólito reclamo turístico que ha despertado un interés desconocido en pleno estío, un maná del que se benefician centenares de localidades del interior, también en Castilla-La Mancha.

Cuenca es una de las capitales de provincia españolas donde este fenómeno astronómico se podrá observar de forma completa: sin embargo, en la tarde del martes —apenas 24 horas antes del inicio del eclipse— solo cuatro alojamientos hoteleros disponían de camas libres para esta noche.

La plataforma de viajes Booking explicaba que "un 98 % de los alojamientos" en la ciudad "ya no están disponibles en nuestra web" para pernoctar del 12 al 13 de agosto. Las cuatro ofertas de alojamiento tenían una horquilla de precios que abarcaba desde los 331 hasta los 466 euros.

La alternativa más barata contaba, además, con una interesante rebaja: según este portal, el precio anterior se elevaba hasta los 552 euros por habitación. En todo caso, Booking advertía de que solo quedaban cinco estancias disponibles.

La opción más cara dentro del corazón de la capital de provincia era un alojamiento de cuatro estrellas. La habitación a disposición de los clientes, una suite familiar con dos dormitorios y hasta cuatro camas, importaba 430 euros.

Fuera del casco histórico de la ciudad patrimonio de la humanidad —aunque dentro de su término municipal—, un establecimiento cuenta con una suite deluxe por valor de 466 euros. Se trata de la oportunidad más costosa para quienes decidan seguir este acontecimiento cerca de una de las localidades más bellas de Castilla-La Mancha.

Una situación similar se da en otras localidades de esta provincia y en la ciudad de Guadalajara, la otra capital de la región donde el eclipse será total. En la ciudad alcarreña no hay ningún alojamiento disponible; las opciones disponibles se localizan a más de 15 kilómetros de distancia y alrededor de la localidad de Alcalá de Henares, ya en la Comunidad de Madrid.

Una gran oportunidad fuera de fecha

En el caso de Cuenca, la feria de San Julián que se celebra en los días postreros de agosto repite cada verano como el catalizador del turismo en la ciudad. Sin embargo, la primera quincena del mes es "siempre más floja", explicaban desde la Agrupación de Hostelería de Cuenca a EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha en abril.

El hecho de que el recorrido del ocultamiento solar coincida con la ubicación de la ciudad ha empujado la actividad económica local en unas fechas del año que tienden a ser peores por las vacaciones —y el consiguiente éxodo— de muchos locales y la menor presencia de visitantes por el efecto de las altas temperaturas y la competencia de los destinos costeros.

Los efectos positivos del eclipse solar también pueden dejarse notar en la conocida como España vaciada, una vasta zona del territorio nacional con una densidad de población muy baja y una población envejecida que dispondrá en las próximas horas de un excelente escaparate.

Sin hoteles ni gafas

En las últimas horas, distintos establecimientos han colgado el cartel de 'no hay existencias' ante la escasez de gafas homologadas para seguir el fenómeno con seguridad. Tal protección se ha agotado en numerosas farmacias y ópticas de Castilla-La Mancha, incluidas las de Toledo. Este martes por la tarde ya resultaba difícil hacerse con unas en la capital regional.

Desde la Junta de Comunidades explican que "las gafas certificadas ISO 12312‑2:2015 son el único método seguro para observar directamente el sol durante las fases parciales del eclipse, ya que bloquean la radiación intensa que puede causar retinopatía solar". Además, piden evitar falsificaciones o el uso de filtros improvisados.