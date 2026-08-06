Salen a subasta cuatro coches Dacia Duster en Castilla-La Mancha desde 150 euros: la puja termina el 27 de agosto

Empresas, profesionales y trabajadores autónomos de Castilla-La Mancha tendrán la oportunidad de adquirir vehículos de trabajo desde un precio de salida de 150 euros en una nueva subasta pública online.

En total, cuatro todocaminos Dacia Duster se encuentran disponibles en la región, distribuidos entre Guadalajara, Ciudad Real e Illescas (Toledo), dentro de una operación que pone a la venta 51 vehículos en toda España procedentes de la renovación de la flota corporativa de una de las principales compañías de infraestructuras y servicios del país.

La subasta, gestionada a través del portal especializado Escrapalia, permanecerá abierta hasta el próximo 27 de agosto.

Dacia Duster blanco. Escrapalia

En Castilla-La Mancha se han puesto a la venta cuatro unidades del modelo Dacia Duster 1.5 dCi, repartidas entre un vehículo en Guadalajara, otro en Ciudad Real y dos más en Illescas.

Todos ellos proceden de una flota de mantenimiento corporativo y han estado sujetos a los protocolos de revisión y mantenimiento habituales de una gran empresa.

Se trata de vehículos diésel con etiqueta C de la Dirección General de Tráfico (DGT), diseñados para desempeñar trabajos sobre el terreno gracias a su robustez, su mecánica sencilla y su capacidad para circular por caminos e infraestructuras de campo.

Subasta reservada al ámbito profesional

La venta está dirigida exclusivamente a empresarios, profesionales y trabajadores autónomos que adquieran los vehículos para el desarrollo de su actividad económica. Los particulares no podrán participar en esta subasta.

Para poder presentar una oferta será necesario acreditar previamente esta condición mediante una declaración responsable firmada, además de depositar una garantía de participación de 501 euros por cada evento de subasta en el que se quiera pujar. Esta cantidad será devuelta íntegramente a quienes no resulten adjudicatarios.

Los interesados podrán optar por pujar por un vehículo individual o, en aquellas localizaciones donde existan varias unidades, presentar una oferta conjunta por el lote completo.

Una flota de 51 vehículos

La operación incluye un total de 51 vehículos, distribuidos en 16 eventos de subasta celebrados de forma paralela en distintas provincias españolas. De ellos, 27 corresponden al modelo Dacia Duster y los 24 restantes son Renault Zoe R90 y R110, completamente eléctricos, ubicados en Coslada (Madrid).

En el caso de los Dacia Duster, además de las cuatro unidades disponibles en Castilla-La Mancha, también se subastan veinte vehículos en Galicia y otros tres en Castilla y León.

Con esta iniciativa, la empresa propietaria de la flota busca prolongar la vida útil de sus vehículos mediante un modelo basado en la economía circular, facilitando al tejido empresarial el acceso a vehículos de trabajo a precios competitivos y favoreciendo el reempleo de activos ya utilizados.