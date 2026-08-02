La IA anticipa un pequeño respiro en los precios del alquiler: prevé bajadas en cuatro capitales de Castilla-La Mancha

Encontrar un piso de alquiler será ligeramente más asequible en Castilla-La Mancha. Al menos esa es la previsión del índice predictivo de Fotocasa, basado en inteligencia artificial, que anticipa caídas de los precios durante el tercer trimestre de 2026 en cuatro de las capitales, con Cuenca con el mayor descenso previsto de todo el país.

El pronóstico supone un cambio de escenario en una comunidad donde el mercado del alquiler ha permanecido tensionado durante los últimos años por la escasez de oferta y el aumento de la demanda.

Aunque los expertos insisten en que se trata de una previsión y no de datos definitivos, el estudio apunta a una moderación de las rentas en buena parte de Castilla-La Mancha, una tendencia que podría aliviar, aunque solo parcialmente, las dificultades que afrontan miles de familias y jóvenes para acceder a una vivienda.

Las estimaciones del Índice Predictivo de alquiler DataVenues de Fotocasa señalan que Cuenca, Toledo, Albacete y Guadalajara cerrarán el tercer trimestre con descensos en el precio del alquiler, mientras que Ciudad Real será la única capital castellanomanchega donde las rentas permanecerán estables.

Cuenca lidera la caída en el país

El dato que más llama la atención del informe es el de Cuenca. La capital conquense registrará, según las previsiones, una bajada del 17,2 %, la más pronunciada de todas las capitales españolas analizadas. Se trata de una corrección muy superior a la del resto de ciudades y que la sitúa por delante de Palma (-12,6 %), Palencia (-11,9 %) o San Sebastián (-10,4 %).

Toledo aparece también entre las ciudades donde más descenderán los alquileres. El informe prevé una caída del 6,1 %, situándola entre las diez mayores correcciones del país.

A ella se suman Albacete, donde las rentas retrocederán un 3,8 %, y Guadalajara, con una bajada más moderada del 1,7 %.

La única excepción dentro de la comunidad será Ciudad Real, donde el mercado permanecerá prácticamente inmóvil. El estudio no prevé variaciones en el precio del alquiler durante este trimestre, un comportamiento que únicamente comparte con Tarragona entre todas las capitales de provincia analizadas.

Para María Matos, directora de Estudios y portavoz de Fotocasa, Castilla-La Mancha será una de las comunidades donde el ajuste será más evidente. "Cuatro de sus cinco capitales registrarán descensos, con Cuenca liderando las caídas previstas de todo el país y Toledo situándose también entre las correcciones más intensas.

¿Alquilar más barato?

Las previsiones reflejan una evolución trimestral y llegan después de varios años de incrementos continuados en el precio del alquiler. Es decir, aunque las rentas puedan moderarse durante los próximos meses, el coste de acceder a una vivienda sigue siendo considerablemente superior al de hace apenas unos años.

El propio comportamiento del mercado explica esta situación. La oferta de vivienda en alquiler continúa siendo limitada mientras la demanda permanece elevada, especialmente en las capitales de provincia y en aquellas ciudades con mayor actividad económica o universitaria.

Esa falta de equilibrio ha impulsado los precios en los últimos ejercicios y continúa siendo uno de los principales desafíos para el acceso a la vivienda.

Precisamente por ello, los expertos consideran que estas previsiones deben interpretarse como un posible reajuste del mercado y no como el inicio de una caída generalizada de los alquileres.

Subidas en el primer semestre

Mientras se confirman estos pronósticos, Castilla-La Mancha ha cerrado el segundo trimestre de 2026 con un incremento del 6,9 % en el precio del alquiler respecto al trimestre anterior, el segundo mayor aumento de España, solo por detrás de la Comunidad Valenciana, según el último Índice Inmobiliario de Fotocasa.

La subida también se deja sentir en la comparación interanual. En apenas 12 meses, el alquiler se ha encarecido un 12,5 % en la región, situando el precio medio en 9,19 euros por metro cuadrado al mes.

Pese a esta fuerte escalada, Castilla-La Mancha continúa entre las comunidades con los alquileres más asequibles del país, muy lejos de la media nacional, que alcanza los 14,79 euros por metro cuadrado, y de regiones como Madrid, donde el precio medio ya roza los 22 euros por metro cuadrado.

La directora de Estudios y portavoz de Fotocasa, María Matos, asegura que la comunidad mantiene "una evolución del alquiler muy por encima de la media nacional".

"A pesar de este dinamismo, el precio medio del alquiler se sitúa muy por debajo de la media nacional. Este comportamiento pone de manifiesto que el mercado castellanomanchego continúa inmerso en un proceso de revalorización, favorecido por unos precios todavía competitivos", añade.

Cuenca lidera la escalada

La evolución no ha sido igual en todas las provincias castellanomanchegas. Cuenca protagoniza con diferencia el mayor incremento del trimestre, al dispararse los precios un 23,7 %.

También registran importantes subidas Ciudad Real, con un 11,1 %, y Toledo, donde el alquiler aumenta un 3,6 % respecto al trimestre anterior.

Los incrementos son más moderados en Albacete y Guadalajara, ambas con un 1 %.