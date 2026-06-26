Stop Ganadería Industrial celebra que la Junta "entierre" el plan de biometano pero critica la tramitación de más plantas

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha presentado a las plataformas contra las plantas de biometano el borrador del futuro decreto regional de Biometano invitándolas a "alegar las consideraciones que crean oportunas". Una normativa para regular la implantación de estas infraestructuras que será "la más garantista de Europa".

Entre las medidas que incluye está otorgar poder de decisión a los ayuntamientos antes de iniciar las tramitaciones, para que "las puedan llevar a sus plenos los proyectos y someter a votación".

Además, establecerá que las plantas "tienen que estar mínimo a dos kilómetros de los centros urbanos y que el 80 % de los residuos que traten procedan de la comarca, de un área máximo de 35 kilómetros".

Sin embargo, aunque desde la plataforma Stop Ganadería Industrial valoran que la Junta haya enterrado el Plan de Biometano, han criticado que están cometiendo "contradicciones".

Según denuncian, el Gobierno regional ha iniciado la tramitación de dos macroplantas de biometano en Villarrobledo y otra en Los Yébenes. Además, se han aprobado las de Gálvez y Talavera de la Reina y se está elaborando la resolución de la macroplanta de Consuegra.

"Es contradictorio que mientras se tramita un decreto más restrictivo con el biometano también se prepara una ley de inversiones estratégicas donde se impulsan las plantas de biometano. La consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, expresó que es necesaria la reducción de los residuos orgánicos, pero no tiene intención de limitar el crecimiento de la ganadería industrial", han explicado.

Según las organizaciones presentes en la reunión -Stop Ganadería Industrial y las plataformas de Huelves, Socuéllamos, Torralba de Calatrava, Villa de Don Fadrique y Pueblos Vivos Cuenca-, la consejera afirma que "el origen de la contaminación por nitratos es la agricultura, librando de cualquier culpa a la ganadería industrial".

"La Consejería no se plantea la existencia de otro modelo posible de plantas de biometano más orientadas a su uso en el lugar de producción de residuos y sigue apostando por macroplantas conectadas a la red de gas", han criticado.

Por ello, han considerado que pese a los avances que contempla el nuevo decreto frente al extinto plan, "todavía es manifiestamente mejorable".

"Se creó un compromiso de diálogo sobre el biometano. Esperamos que no quede en papel mojado", han sentenciado.