Castilla-La Mancha traslada al Gobierno su rechazo al modelo de financiación: "Es injusto y no debe salir adelante"

El consejero de Hacienda Administraciones Públicas y Transformación Digital de Castilla-La Mancha, Juan Alfonso Ruiz Molina, ha mostrado al Gobierno de España el "rechazo" de la comunidad al modelo de financiación autonómica que proyecta el Gobierno de Pedro Sánchez.

"No va a salir adelante", ha expresado tras la reunión que ha mantenido este lunes con el secretario de Estado de Hacienda, Jesús Gascón, en el marco de los encuentros bilaterales que el Gobierno de España ha iniciado con las comunidades autónomas para hablar sobre financiación autonómica.

Ruiz Molina ha criticado que se trata de "una reunión tardía" y ha alertado que para lograr un consenso el proceso "tiene que ser diferente".

"Esto es incongruente. Hemos mantenido una reunión bilateral para tratar un modelo que ya está pactado, en este caso con Cataluña, inspirado en el principio de ordinalidad. Es un despropósito que un gobierno socialista abogue por un proyecto que trata de primar más a quien más tiene", ha criticado.

Por ello, ha abogado por un modelo de financiación que tenga en cuenta el coste que supone a las comunidades autónomas prestar los servicios de su competencia. "Los impuestos los pagan los ciudadanos y los servicios públicos los reciben los ciudadanos. No queremos un modelo de financiación basado en la capacidad económica de los territorios", ha lamentado.

Sobre la reunión, en la que el Gobierno ha informado a la Junta de las modificaciones técnicas que ha realizado el Ministerio, Ruiz Molina ha asegurado que los ajustes tienen que ver con el reparto de fondos con la población ajustada y "no reflejan el coste real de los servicios en Castilla-La Mancha".

Asimismo, ha mostrado su rechazo al uso de un "fondo de dinamismo" proyectado por el Gobierno.

"Estamos disconformes con utilizar el fondo de compensación interterritorial, que debe estar destinado a reducir las diferencias de renta y riqueza entre los territorios. Y utilizar este tipo de fondo para financiar la sanidad, la educación o los servicios sociales", ha explicado.

La región asiste a la reunión por "educación"

Por otro lado, Ruiz Molina ha valorado la posición del PP, debido a que algunas comunidades gobernadas por los 'populares' han rechazado a acudir a estas reuniones impulsadas por el Gobierno.

"El diálogo siempre es positivo. Otra cosa es que se obtengan unos resultados y eso dependerá, desde luego, de la tramitación parlamentaria que se le vaya dando", ha afirmado.

Por último, ha asegurado que Castilla-La Mancha ha acudido a la cita "por educación y lealtad institucional", para conocer las últimas modificaciones técnicas que el Ministerio ha hecho sobre el proyecto.