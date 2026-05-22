Confirmado por la Junta: ayudas de hasta 17.094 € para contratar cuidadores de menores y personas dependientes

El Diario Oficial de Castilla-La Mancha ha publicado este viernes una convocatoria de ayudas a la conciliación de la vida laboral y familiar en la región, dotada con un millón de euros. Una iniciativa dirigida a apoyar la contratación de personas desempleadas en el ámbito del cuidado a domicilio para el cuidado de menores y personas dependientes durante un periodo de tres años.

Podrán beneficiarse de estas ayudas las personas trabajadoras por cuenta ajena o por cuenta propia que realicen la contratación de una persona cuidadora a domicilio de hijos de 14 años o personas dependientes hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad de la persona beneficiaria.

El plazo de presentación de solicitudes para el ejercicio 2026 comenzará este sábado y finalizará el 30 de octubre, a través del formulario incluido en la sede electrónica de la Junta.

Serán subvencionables las contrataciones formalizadas en el período comprendido entre el 1 de octubre de 2025 y el 30 de septiembre de 2026, ambos incluidos.

El crédito presupuestario disponible para el ejercicio 2026 asciende a un millón, con cargo al programa 'Fomento y Gestión del Empleo' de la Dirección General de Empleo. Según la resolución, la Junta reserva un 30 % para aquellas contrataciones laborales que se desarrollen en zonas escasamente pobladas o en riesgo de despoblación, así como un 10 % para las que se lleven a cabo en zonas prioritarias.

Cuantías

El cálculo de la cuantía se realizará al aplicar el 100 % del Salario Mínimo Interprofesional, que asciende a 17.094 euros anuales, los siguientes porcentajes en función del nivel de renta per cápita familiar:

Nivel de renta per cápita familiar igual o inferior a 20.000,00 euros: 100 %, equivalente a 17.094 euros.

Nivel de renta per cápita familiar superior a 20.000 euros e inferior a 30.000 euros: 75 %, equivalente a 12.820,50 euros.

En el supuesto de familia monoparental, cuando el nivel de renta per cápita familiar sea superior a 20.000 euros e inferior a 30.000 euros: 80 %, equivalente a 13.675,20 euros.