Buscan 50 trabajadores para un almacén de Toledo: sueldos de más de 10 euros la hora y contrato con continuidad

El motor logístico de la provincia de Toledo suma una nueva oportunidad laboral. Randstad, la empresa de talento líder , acaba de lanzar una oferta para cubrir 50 vacantes de preparador/a de pedidos en un centro de referencia ubicado en Ontígola.

Ofrecen contratos temporales con clara vocación de continuidad, en jornada completa y con modalidad presencial. Los turnos podrán ser rotativos o fijos (mañana y tarde), permitiendo una mejor conciliación. En el plano económico, el salario base sería de 10,48 euros brutos por hora.

Esa retribución está sujeta a incrementos de hasta 13,35 euros por hora en franjas como los domingos más pluses por nocturnidad adicionales.

Los seleccionados se encargarán de la preparación de pedidos utilizando carretillas recogepedidos y apiladoras, además del uso de dispositivos PDA y tareas de carga y expediciones. Para optar a estas 50 empleos, los candidatos deben cumplir los siguientes requisitos:

Poseer el carnet de carretillero.

Contar con experiencia previa en el manejo de maquinaria logística.

Disponer de vehículo propio para el desplazamiento al centro.

Se valorará especialmente la experiencia en entornos de almacén de alta intensidad.

Los interesados en formar parte de este proceso de selección en Ontígola pueden inscribirse de manera inmediata a través del portal web y la aplicación móvil de Randstad.

Randstad alcanzó en 2025 una facturación de 1.962 millones en España y Portugal. En Castilla-La Mancha, sus Escuelas de Talento en Illescas logran tasas de inserción laboral superiores al 80 %.