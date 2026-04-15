Buscan 50 trabajadores para un almacén de Toledo: sueldos de más de 10 euros la hora y contrato con continuidad
Los turnos podrán ser rotativos o fijos (mañana y tarde), permitiendo una mejor conciliación.
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El motor logístico de la provincia de Toledo suma una nueva oportunidad laboral. Randstad, la empresa de talento líder , acaba de lanzar una oferta para cubrir 50 vacantes de preparador/a de pedidos en un centro de referencia ubicado en Ontígola.
Ofrecen contratos temporales con clara vocación de continuidad, en jornada completa y con modalidad presencial. Los turnos podrán ser rotativos o fijos (mañana y tarde), permitiendo una mejor conciliación. En el plano económico, el salario base sería de 10,48 euros brutos por hora.
Esa retribución está sujeta a incrementos de hasta 13,35 euros por hora en franjas como los domingos más pluses por nocturnidad adicionales.
Los seleccionados se encargarán de la preparación de pedidos utilizando carretillas recogepedidos y apiladoras, además del uso de dispositivos PDA y tareas de carga y expediciones. Para optar a estas 50 empleos, los candidatos deben cumplir los siguientes requisitos:
- Poseer el carnet de carretillero.
- Contar con experiencia previa en el manejo de maquinaria logística.
- Disponer de vehículo propio para el desplazamiento al centro.
- Se valorará especialmente la experiencia en entornos de almacén de alta intensidad.
Los interesados en formar parte de este proceso de selección en Ontígola pueden inscribirse de manera inmediata a través del portal web y la aplicación móvil de Randstad.
Randstad alcanzó en 2025 una facturación de 1.962 millones en España y Portugal. En Castilla-La Mancha, sus Escuelas de Talento en Illescas logran tasas de inserción laboral superiores al 80 %.