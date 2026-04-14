Ya ha entrado en vigor: deducción de hasta 500 euros por los gastos de guardería de cada hijo en la Renta 2026

En Castilla-La Mancha, el coste de las guarderías ronda los 180 euros mensuales, en caso de los centros públicos y los 250 a 500 euros, en caso de los centros privados. Consciente de ello, la Junta de Comunidades ha implementado una deducción de hasta 500 eurospor "los gastos de custodia de hijas o hijos menores de 3 años en guarderías o centros de educación infantil" en la presente Campaña de la Renta 2026.



Así lo recoge la Agencia Tributaria en el apartado de deducciones aprobadas por la Junta de Comunidades castellanomanchega y que se encuentran vigentes para la declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) correspondiente al ejercicio 2025.

La falta de estabilidad económica y los cargos asociados a la crianza son algunos de los factores que han provocado que en España en 2025 nacieran más bebés de madres mayores de 40 años que de mujeres menores de 25 años, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) que recoge EL ESPAÑOL.

Pese a que el Gobierno regional ha avanzado en la gratuidad de la educación de 0 a 3 años (especialmente en municipios de menos de 2.000 habitantes y zonas escasamente pobladas), muchas familias siguen asumiendo cargos de custodia, comedor o matriculación.

Esta normativa permite a los residentes en Castilla-La Mancha gozar de una bonificación del 30% de esos desembolsos asociados. Los límites establecidos son de 500 euros por cada hijo o hija inscrito y de 250 euros en el período impositivo en el que el menor cumpla los tres años.

Si tu hijo ha cumplido los tres años durante el 2025, podrás deducir las cantidades pagadas hasta el mes (incluido) en el que cumplió dicha edad con un máximo de 250 euros.

Requisitos

Es importante precisar que no todos los contribuyentes pueden acceder a esta ventaja fiscal. Para aplicar esta deducción, la suma de la base imponible general y la del ahorro no debe superar los 27.000 euros en tributación individual o los 36.000 euros si es conjunta.

Además, Hacienda establece que dichos gastos bonificables son aquellos relacionados con la preinscripción y matrícula, alimentación y asistencia (tanto en horario general como ampliado). Es fundamental que se hayan producido por meses completos y que no tengan "la consideración de rendimientos del trabajo en especie exentos", recoge la entidad tributaria.

Por otro lado, subraya que se entenderá como guardería o centro de educación infantil "todo centro autorizado por la Consejería competente en materia de educación que tenga por objeto la custodia o el primer ciclo de educación infantil de niñas y niños menores de 3 años".

Deducción libros de texto

Las bonificaciones fiscales no terminan aquí. Los padres de Castilla-La Mancha pueden deducirse el 100% de los gastos en libros de texto y un 15% de los pagos en enseñanza de idiomas como actividad extraescolar y otras partidas relacionadas con la educación del menor.

Los máximos establecidos varían según la renta y si se trata de una familia numerosa. Por ejemplo, en rentas bajas e individuales, el ahorro puede llegar a los 100 euros por hijo, mientras que en familias numerosas pueden alcanzar hasta 300 euros por descendiente.

Es vital conservar todos los justificantes y las facturas para acreditar estos pagos ante una posible revisión de Hacienda.