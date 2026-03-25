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Economía

BBVA Research prevé un crecimiento económico de Castilla-La Mancha durante 2026 del 2,4 % del PIB

De cara a 2027, la comunidad tendrá un crecimiento del 2,3 % según el informe.

Más información: Sueldos bajos y productividad récord: lo que cuenta la última radiografía económica de Castilla-La Mancha

E. E. CLM
Publicada

Castilla-La Mancha tendrá un crecimiento económico del 2,4 % del Producto Interior Bruto (PIB) durante este año 2026 según las proyecciones de BBVA Research, una cifra idéntica a la de la media nacional. La región se sitúa en un grupo intermedio de comunidades, junto a Cataluña y Andalucía.

Comunidad Valenciana (3%), Comunidad de Madrid (2,7%), Baleares (2,5%), Canarias (2,5%) y Murcia (2,5%) serán las comunidades que registrarán un mayor crecimiento económico.

Según se desprende del informe por comunidades autónomas publicado este miércoles, la Comunidad Valenciana seguirá beneficiándose del impulso a la inversión derivado de las medidas de apoyo tras la dana.

Monedas y billetes de euro.

Por su lado, el dinamismo de las exportaciones de servicios, tanto turísticos como no turísticos, junto con el efecto refugio frente a otros mercados, impulsará la economía de la Comunidad de Madrid y de las islas, que son las únicas regiones cuya previsión se revisa al alza respecto a enero.

Por su parte, Murcia (2,5%) podría verse beneficiada por el aumento del gasto en defensa y la mejora del turismo nacional.

En Cataluña, los problemas en las infraestructuras y el menor dinamismo de las exportaciones de bienes se verían compensados por el impulso del turismo. En Andalucía, el avance a corto plazo se ve algo más condicionado por las inundaciones y las dificultades en las infraestructuras.

Por debajo de la media se situarán las comunidades del Cantábrico, afectadas por el encarecimiento de la energía y un contexto menos favorable para el comercio exterior: Galicia (2,3%), Cantabria (2,2%) y País Vasco, Asturias, Navarra y La Rioja (2,0%), junto con Aragón (1,9%).

Aunque Cantabria y Navarra muestran un arranque de año algo mejor de lo previsto, se mantienen por debajo de la media. Por su parte, un inicio de 2026 más débil y un sector público relativamente menos dinámico explican el menor crecimiento de Castilla y León y Extremadura (1,8%).

Perspectivas para 2027

De cara a 2027, el BBVA Research prevé un crecimiento en Castilla-La Mancha del 2,3 %, mientras que ha situado la media nacional en el 2,4 %.

La normalización del precio del petróleo y la mayor demanda europea impulsarán la recuperación de la industria y el avance de las exportaciones de bienes, favoreciendo un crecimiento superior a la media, que se situará en el 2,4%, en Cataluña (2,5%) y en buena parte del norte -País Vasco, Navarra y Aragón (2,8%), La Rioja, Galicia y Cantabria (2,7%) y Castilla y León (2,5%).

Además, el envejecimiento de la población en varias de estas regiones podría verse compensado por el aumento de las pensiones, ligadas a la inflación.

Por su parte, la Comunidad de Madrid crecería en línea con la media nacional (2,4%), apoyada en el mayor gasto en defensa, el dinamismo del consumo privado y el buen comportamiento de las exportaciones de servicios, especialmente las no turísticas.

Asimismo, el aumento del consumo público -impulsado por el crecimiento de los salarios de los funcionarios y la ausencia de medidas de consolidación fiscal- favorecerá a las comunidades con mayor peso del empleo público, como Asturias (2,4%), Andalucía (2,4%), Castilla-La Mancha (2,3%), Extremadura y la Región de Murcia (2,2%).

En contraste, la normalización del turismo y las limitaciones a su capacidad de crecimiento podrían moderar el avance en Canarias y Baleares (2%), si bien sus perspectivas mejoran respecto a lo previsto hace un trimestre. Por su lado, el progresivo agotamiento de los efectos de las ayudas postdana explica un crecimiento de la Comunidad Valenciana algo inferior al promedio (2,2%).

Empleo

Desde BBVA Research prevén que el empleo siga mostrando un tono favorable este año en la Comunidad Valenciana (3,3%), Madrid (2,7%), Castilla-La Mancha (2,6%) y Andalucía (2,5%), que crecerán por encima de la media nacional (2,3%).

En el lado contrario, en Asturias (1,2%), País Vasco (1,1%) y Aragón (1,1%) se registrarán avances más limitados.

En 2027, la creación de empleo mantendría un ritmo algo más moderado, con un avance del 2% a nivel nacional y con Galicia (2,4%), La Rioja (2,3%), Andalucía (2,2%), Navarra (2,2%), Castilla-La Mancha (2,1%), Cataluña (2,1%), Cantabria (2,1%), Extremadura (2,1%) y Madrid (2,0%) entre las regiones con mayor crecimiento.