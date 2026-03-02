Sale a subasta una finca de Toledo valorada en 57 millones de euros con un descuento del 94 %

El portal Escrapalia, encargado de subastar los bienes de la inmobiliaria Reyal Urbis tras entrar en concurso en 2013, ha sacado a subasta 11 nuevos activos que suman más de cinco millones de metros cuadrados de suelo, uno de ellos en Toledo.

El conjunto publicado se trata de suelo urbano y urbanizable en Valladolid; Avilés (Asturias); Tudela (Navarra); Miralbueno (Zaragoza); Aljaraque (Huelva); San Antonio de Benagéber (Valencia) y Murcia; y no urbanizable en Viladecans (Barcelona), Isla Cristina (Huelva) y Toledo.

Todos ellos salen de forma conjunta por un precio de salida de casi cinco millones de euros, lo que supone un descuento del 84 % sobre su valoración en el plan de liquidación.

Suelo en Toledo

En el caso de la finca de Toledo, se trata de un terreno de más de cinco millones de metros cuadrados de suelo tasado en más de 57 millones de euros. Saldrá a puja en tres millones, lo que supone un 94 % de descuento de su precio total.

Según Escrapalia, la fecha final de la puja será el próximo 17 de marzo a las 12 horas y la reserva requiere un depósito de garantía de 60.000 euros.