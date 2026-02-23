CCOO denuncia 116.595 horas extra no pagadas cada semana a los trabajadores de Castilla-La Mancha en 2025

El sindicato Comisiones Obreras (CCOO) ha denunciado que durante 2025 se realizaron en Castilla-La Mancha 116.595 horas extraordinarias no pagadas cada semana, una práctica que, según advierte, sigue extendida tanto en la región como en el conjunto del país.

De acuerdo con el informe elaborado por el sindicato y publicado este lunes, cada persona asalariada que reconoció trabajar horas extra sin retribución en la comunidad autónoma realizó una media de 6,4 horas semanales.

A nivel nacional, CCOO ha alertado de que siguen efectuando 2,55 millones de horas extra a la semana que no se pagan, ni se cotizan, ni se compensan con tiempo de descanso, mientras que los cambios normativos para hacer más fiable y operativo el registro horario continúan pendientes de aprobación por parte del Gobierno.

El estudio, basado en datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) relativos a 2025, refleja que esta práctica afectó el pasado año a 441.000 trabajadores, lo que supone el 47 % de quienes realizaron jornadas superiores a la pactada.

Sectores y territorios

Estos empleados efectuaron una media de 5,6 horas extra semanales no remuneradas, casi el 40 % del total de horas realizadas por encima de su jornada.

Educación, transporte y almacenamiento, industria y comercio fueron los sectores con mayor volumen de horas extra no pagadas.

Sin embargo, proporcionalmente, la mayor parte de los trabajadores afectados se concentró en actividades como suministro de energía eléctrica y gas, finanzas y seguros, educación, servicios profesionales, científicos y técnicos, e información y comunicaciones.

Por comunidades autónomas, el mayor volumen de horas extraordinarias no remuneradas se registró en Madrid, Cataluña, Comunidad Valenciana y Andalucía. En cuanto al porcentaje de trabajadores afectados, destacaron Madrid, Asturias, País Vasco, Cataluña y Comunidad Valenciana.

Importe no abonado

CCOO calcula que estas horas suponen un coste laboral no abonado de 141 euros semanales por trabajador, lo que equivale a 7.355 euros anuales que se dejan de percibir entre salarios y cotizaciones.

Para las empresas, en cambio, este volumen de horas según calcula CCOO habría supuesto un ahorro estimado de 3.243 millones de euros al año.

Además, el sindicato ha subrayado que el total de horas extraordinarias no pagadas equivaldría a la creación de 62.000 empleos a jornada completa, si se transformaran en contratación regular.

En un comunicado, CCOO critica que la patronal centre el debate en el absentismo laboral, poniendo el foco en las incapacidades temporales por enfermedad común, mientras —según denuncia— se ignora el impacto del alargamiento de jornada sin contraprestación.

El sindicato ha advertido de que estas prácticas incrementan el estrés y el agotamiento de los trabajadores, con consecuencias para su salud, y generan además costes adicionales para la Seguridad Social y el sistema nacional de salud.

Por ello, reclama acelerar la tramitación del decreto que modifica los criterios del registro horario en las empresas, al considerarlo una herramienta imprescindible para combatir las horas extra no remuneradas mediante mecanismos de control más eficaces.