Así es la finca con chalet que venden en Toledo por 9 millones: "Historia, modernidad y un entorno privilegiado"

Idealista cuenta con un amplio catálogo de casas y pisos en venta. Sin embargo, también incluye otro tipo de propiedades que, por su elevado precio, solo están al alcance de unos pocos privilegiados. Es el caso de la finca con chalet que se vende en Quero (Toledo) por nueve millones de euros.

Ubicado en un extenso terreno de 515 hectáreas, el espacio cuenta con un cortijo señorial con 10 habitaciones y baños en suite, además de otros espacios como salones, cocinas camperas, despachos…

Un lugar ideal para disfrutar de la tranquilidad del campo en un espacio que combina "historia, modernidad y un entorno natural privilegiado".

Finca en venta en Toledo. Foto: Idealista.

Actividad agrícola

En el precio también se incluyen varias naves agrícolas que pueden adaptarse a diversas necesidades. Actualmente, el terreno alberga 100 hectáreas sembradas de ajo, mientras que el resto del espacio está virgen.

Asimismo, cuenta con seis pozos privados legales y concesión de agua del río Cigüela, así como la autorización para la construcción de una balsa de agua de 3,6 hectáreas con capacidad para 99.000 m³