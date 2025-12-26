Castilla-La Mancha insiste en una PAC con fondos suficientes para "garantizar la continuidad de miles de explotaciones"

Martínez Lizán y parte del equipo de la Consejería de Agricultura durante la rueda de prensa de balance de 2025. JCCM

La Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha ha gestionado 1.070 millones de euros en el último año para el campo y la actividad agroalimentaria, lo que supone 24 millones más que en 2024. El consejero Julián Martínez Lizán ha resaltado el empeño del Gobierno regional por "garantizar la viabilidad de las explotaciones, reforzar la renta de agricultores y ganaderos, impulsar la modernización y acompañar al sector en su transformación hacia un modelo más competitivo y sostenible".

En una rueda de prensa de balance de la gestión de su departamento en 2025 celebrada este viernes en Albacete, el consejero ha señalado a la Política Agraria Común (PAC) como la "herramienta fundamental para sostener la renta agraria y garantizar la continuidad de miles de explotaciones".

Sin embargo, las negociaciones para renovar esta política amenazan con recortar los fondos que perciben los profesionales del campo en la región. "No nos satisface la propuesta económica presentada, pero tampoco las normas de gobernanza", ha apuntado Martínez Lizán.

Desde el Gobierno regional se han comprometido "a seguir reivindicando, siempre de la mano del sector, una PAC más justa que atienda las realidades y las necesidades de Castilla-La Mancha". Durante el año a punto de finalizar, se han abonado 698 millones de euros en ayudas directas de la PAC correspondientes a la campaña de 2024 y al anticipo y saldo de la PAC 2025.

"Estas cifras dan cuenta de la envergadura que tiene la PAC para nuestra región y la solidez de la negociación de la PAC actual, defendida por Castilla-La Mancha, que hoy se traduce en más recursos y mejores condiciones", ha dicho el consejero.

En 2025, el sector agroalimentario se ha consolidado como uno de los principales motores de la economía regional, con unas exportaciones que han alcanzado 2.904 millones de euros entre enero y septiembre, un 6,1 % más que el año anterior y casi el doble que en 2015. Para reforzar la competitividad del sector, el Gobierno regional ha destinado casi 141 millones de euros para modernización de más de mil industrias dedicadas a esta actividad.

El Ejecutivo autonómico también ha destinado otros 124 millones a políticas de relevo generacional, una apuesta en favor del desarrollo rural como vía para generar empleo y fijar población. Además, se han aportado 49 millones para la digitalización de explotaciones y la modernización de infraestructuras agrarias y de regadío.

Agua y desarrollo

Martínez Lizán ha instado a “dar la batalla” a las siete confederaciones hidrográficas que gestionan las cuencas de la región ante la próxima apertura del nuevo periodo de planificación hidrológica correspondiente al ciclo 2028-2033. El representante del Gobierno regional ha comentado que "tiene poco sentido acometer mejoras en las infraestructuras hidráulicas si luego no vamos a tener agua", en alusión a las restricciones planteadas.

En este proceso "se tiene que aplicar la directiva marco del agua, que es la que pone en riesgo el desarrollo de la región", ha añadido. No obstante, ha reconocido que, aunque "es difícil pelear en todas las confederaciones", el Ejecutivo regional prevé hacerlo "con la intensidad que sea necesaria y con el respeto que nos merecen nuestros agricultores".

Desde la Consejería se han comprometido a "ser contundentes en la defensa de nuestras zonas de afección", y ha subrayado que en los casos de las confederaciones del Júcar y el Segura "tendremos que hablar mucho" para explicar que "tenemos una necesidad real y manifiesta" de agua.

Además, Martínez Lizán ha recalcado que la región ha demostrado un uso eficiente de los recursos con un desempeño por encima de la media nacional. Al respecto, ha señalado que el litoral levantino puede recurrir a la desalación para el abastecimiento agrícola.

Lizán también ha alertado sobre el "problemón" de la Confederación Hidrográfica del Guadiana, un organismo que "está en quiebra técnica administrativa", con expedientes que "se alargan diez años" y que deben recibir una "solución".

Por último, ha asegurado que "la Junta peleará hasta el último suspiro para seguir manteniendo esa concesión de agua" y ha reafirmado el compromiso del Gobierno regional de mantener "vivas las explotaciones" de regadío.