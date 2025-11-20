La Consejería de Economía de Castilla-La Mancha tendrá un presupuesto un 1,4 % inferior, aunque triplica el de 2015

La Consejería de Economía, Empresas y Empleo de Castilla-La Mancha contará en 2026 con un presupuesto de 498 millones de euros, un 1,4 % menos que en 2025, un descenso que se relaciona con el final de los fondos europeos Next Generation. Alrededor de 230 millones, casi la mitad de la previsión, se destinarán a diferentes programas de formación, cualificación y empleo de las personas con difícil inserción en el mercado laboral.

En todo caso, Patricia Franco ha detallado este jueves en la Comisión de Economía y Presupuestos de las Cortes las principales partidas presupuestarias de su departamento para el próximo año. Además, ha subrayado que el dinero disponible "multiplica por tres el que había en la Consejería cuando llegamos al Gobierno".

Franco ha ensalzado un "presupuesto riguroso, realista, responsable y profundamente comprometido con el progreso económico y social de la región" y ha tendido la mano a los grupos parlamentarios de la oposición y les ha convocado a "enriquecer el presupuesto".

La titular de Economía ha informado de la ejecución de las cuentas de 2025 a fecha de 30 de septiembre: en los tres primeros trimestres se ha satisfecho el 43,7 % del crédito inicial concedido a la Consejería, aunque Franco ha subrayado que la ejecución tiende a concentrarse a final de año dado que muchos programas permanecen abiertos.

La promoción del empleo dispondrá de casi 108 millones, mientras que otros 122 millones regarán la formación profesional. Se trata de dos de las principales partidas que contempla el proyecto de cuentas públicas de la región para el próximo año.

El programa de Apoyo Activo al Empleo contará con unos 64 millones y tendrá el objetivo de beneficiar a unas 7.000 personas a través de acuerdos con ayuntamientos y diputaciones. El programa Horizonte Empleo, a través de una nueva convocatoria, disfrutará de una inversión de 4,9 millones. Asimismo, se han reservado 31 millones para programas duales de Formación Profesional.

En materia de empresas, Franco ha destacado que se reservan 71,2 millones para mejorar la competitividad de las pymes, el tipo de sociedad más habitual en la región. Para favorecer la actividad exportadora de las empresas "en un contexto geopolítico internacional complejo", el presupuesto del IPEX alcanza los 5,6 millones, un 21 % más que en el ejercicio a punto de finalizar.

Por otra parte, la nueva convocatoria de la Tarifa Plana Plus dispondrá de 22 millones; las propuestas que atienden la realidad de los autónomos rozan los 40 millones.

Seguridad en el trabajo

La inversión en seguridad y salud laboral supera por primera vez los 10 millones de euros en Castilla-La Mancha. La partida presupuestaria destinada a este ámbito implica una subida del 25 % y prevé la creación del Instituto Regional de Seguridad y Salud Laboral.

En las últimas 48 horas, han fallecido tres personas en accidente laboral en la región. La titular de Economía y Empleo ha incidido en la necesidad de disponer de entornos laborales seguros, una ambición para la que el Ejecutivo regional trabaja de la mano de empresarios y sindicatos. Se espera que antes de que termine 2025 se presente un plan de acción ante el Consejo Regional de Seguridad y Salud Laboral.

Otras inversiones de la Consejería incluyen algo más de 8 millones de euros para la empresa pública Eturia, además de 6,8 millones para las obras de la Ciudad del Cine en Toledo, 5,5 millones para la obra de la hospedería del convento de Santo Domingo en Villanueva de los Infantes (Ciudad Real) y otros 4,5 millones para la hospedería en la Real Fábrica de Bronce de Riópar (Albacete).

Críticas de PP y Vox

Itziar Asenjo, diputada regional del PP, ha afeado la "falta de gestión, ambición y visión de futuro" que define el proyecto de cuentas regionales para el próximo año. La representante del principal partido de la oposición ha advertido de la baja ejecución presupuestaria y ha demandado mejoras en el ámbito de la salud laboral. Del mismo modo, ha tildado de "fracaso absoluto" la Tarifa Plana Plus.

Por su parte, el máximo responsable del grupo parlamentario Vox en el Parlamento regional, David Moreno, ha denunciado cómo el presupuesto "castiga" a los empresarios, los autónomos y las familias. Además, ha insistido en la falta de respuesta a las cifras de pobreza, la peor tasa de paro comparativa o la pérdida de poder adquisitivo de los contribuyentes.

Al contrario, Marisa Sánchez, representante del PSOE, ha valorado que el presupuesto privilegia a "las familias, las empresas y el empleo" y ha resaltado tanto el dinero reservado a políticas activas de empleo como la aportación creciente para el Instituto de Seguridad y Salud Laboral.