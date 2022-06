CCOO y UGT también dan por rota la negociación del convenio de limpieza en Cuenca

CCOO y UGT han asegurado que este martes en Cuenca se ha ratificado el "inmovilismo" de la patronal del sector limpieza de la provincia, por lo que consideran que se ha roto la negociación del convenio colectivo del sector, que afecta a cerca de 2.500 trabajadores y trabajadoras de la limpieza, "que llevan esperando desde hace muchos meses un avance en su convenio colectivo que dignifique su trabajo, y más después de lo vivido por ellos y ellas durante la pandemia".

Según han informado ambos sindicatos en una nota de prensa conjunta, la patronal no ha querido aceptar ninguna fórmula de revisión salarial, algo que UGT FeSMC y CCOO Habitat no entienden. "No puede ser que el pago a todo el esfuerzo y sacrificio diario de estos trabajadores y trabajadoras sea la indiferencia de empresas como Aspel, que representa a las grandes empresas del sector en España como Serveo, Valoriza, Clece o Eulen, así como las patronales provinciales, APEL Cuenca Y APREL CEOE", han lamentado.

UGT y CCOO exigen un convenio que recoja cláusulas de revisión salarial que garanticen la recuperación de poder adquisitivo, dada la situación del IPC en la región, que se encuentro por encima del 10 por ciento. Además, ambos sindicatos exigen avanzar en la reducción de la jornada máxima a fin de mejorar los contratos a tiempo parcial, que suponen más del 75 por ciento de los contratos de trabajo del sector.

Con esta mesa, son ya cuatro las mesas del sector de limpieza que se han roto en Castilla-La Mancha. Después de las de Guadalajara, Toledo y Ciudad Real, "forzando de este modo una situación insostenible en el sector en nuestra región", han criticado los sindicatos.

Desde UGT FeSMC y CCOO Hábitat advierten de que tomarán "todas las acciones jurídicas y sindicales" para defender un sector que "siempre ha sido esencial, pues sin limpieza todas las actividades productivas y de servicios tanto públicos como privados se verían afectados".

