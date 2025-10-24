El BSR amiab Albacete presenta su plantilla para la nueva temporada 2025/2026: "Un equipo todavía más ganador"

El equipo de baloncesto en silla de ruedas cuatro veces campeón de Europa de manera consecutiva, BSR amiab Albacete, ha presentado su nueva nutrida plantilla, compuesta por 12 hombres y una mujer, para la nueva temporada 2025/2026.

El japonés Renshi Chokai, el mexicano Lalo Prieto y Peter Cusack, de Reino Unido, son las incorporaciones a un equipo que "está más equilibrado y que será todavía más ganador”. La campaña comenzará el 1 de noviembre con un partido frente al BSR Valladolid.

La presentación ha tenido lugar este jueves, en una rueda de prensa donde también han presentado la equipación para la temporada. Un encuentro con los medios de comunicación que se ha aprovechado, junto con los patrocinadores e instituciones, para dar las gracias y comenzar de nuevo la pelea con el objetivo de seguir haciendo realidad los sueños.

Las caras de todos los presentes parecían evocar valores positivos de nuestra sociedad, esa con la que la entidad amiab, 38 años después, sigue remando para contribuir a que sea más justa e inclusiva. "El deporte como gran elemento de reivindicación de la igualdad de oportunidades. Así lo hace amiab a través de su Club Deportivo, del que el BSR amiab Albacete es su gran baluarte", han expresado.

El presidente de amiab, Emilio Sáez, ha dado las gracias a todos los presentes y al equipo y al cuadro técnico. “Hoy presentamos la temporada del BSR amiab Albacete para la mejor liga del mundo, que es la española. Estamos ante el equipo más laureado de Europa”, ha expresado.

Sáez ha continuado diciendo que “contamos con los recursos humanos suficientes, tenemos la mejor plantilla, el mejor equipo técnico, el mejor entrenador”.

Asimismo, ha anunciado que en la XXVII edición de los Premios a la Inclusión que concede amiab, serán premiados Antena 3 Deportes, la deportista paralímpica premio Príncipe de Asturias Teresa Perales y Metasport CLM, "todos con el deporte como denominador común”.

Plantilla "más equilibrada"

Por su parte, el director del Club Deportivo amiab, Juan Miguel Cano, ha querido dar las gracias a la Junta Directiva del Club, por seguir apostando por los valores del deporte. “Apostamos por nuestras Escuelas Deportivas y, por supuesto, por el BSR amiab Albacete. Hoy es el día del primer entrenamiento y aquí estamos en la presentación”, ha dicho Cano.

Sobre la plantilla, ha asegurado que han fichado "jugadores que el Cuerpo Técnico había pedido para lograr una plantilla más equilibrada". "Quiero dar las gracias a los jugadores que ya no están con nosotros en esta temporada, que son Simon Brown y Reo Fujimoto. La pasada fue una temporada muy importante, con la que conseguimos de nuevo la Copa de Europa por cuarta vez consecutiva", ha indicado.

Además, ha dado las gracias al entrenador del BSR amiab Albacete, Abraham Carrión, que también es el seleccionador nacional. “Estamos encantados con la plantilla, vamos a tener el bendito problema de repartir minutos entre ellos, son de gran nivel”, ha asegurado.

De su lado, el entrenador ha señalado que el objetivo es "llegar a las finales". "En la pasada temporada eché de menos un título nacional, no me ha gustado no conseguir un título en España porque tenemos un profundo sentimiento de competición nacional, aunque ganemos en Europa", ha afirmado.

Fran Lara, capitán del BSR amiab Albacete, ha sido el encargado de cerrar el turno de intervenciones. “La plantilla va creciendo y eso es una gran noticia. El equipo tiene muchas ganas de competir. Lo vamos a dar todo", ha indicado.

De este modo, la plantilla para esta temporada queda de la siguiente manera: Jorge Sánchez (01), Renshi Chokai (02), Pablo Zarzuela (07), Fran Lara (08), Alejandro Zarzuela (09), Vicky Pérez (11), Biel Carbó (12), Peter Cusack (13), Jorge Salazar (25), Ben Fox (33), Eduardo Prieto (55), Óscar Onrubia (88), Philip Pratt (94). Entrenador: Abraham Carrión; segundo entrenador: Pedro Montero.