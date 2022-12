Pablo Andújar anuncia su retirada del tenis tras el año 2023

El tenista conquense Pablo Andújar, de 36 años, ha anunciado este miércoles que 2023 será su última temporada como jugador profesional, abandonando así el circuito para dedicar más tiempo a su familia y ocuparse de otros proyectos fuera de la pista, aunque vinculados al deporte.

“He estado un poco apartado de las redes últimamente. Los que seguís mi carrera habréis visto que no he jugado demasiadas semanas este año. Cada año se me hace más difícil viajar y por eso el año que viene será mi último año como jugador profesional”

Palmarés

Así informa EFE, sobre un tenista que en 2015 llegó a ser número 32 del ránking ATP, aunque ahora ocupa el lugar 121. En 2023 cumplirá veinte años como jugador profesional.

El conquense ha logrado cuatro títulos ATP, dos en Casablanca (2011 y 2012), en Gstaad (2014) y Marrakech (2018), además de otras cinco finales, todo sobre tierra batida.

