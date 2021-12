El castellano-manchego Guillermo García López se retira del tenis profesional

El tenista natural de La Roda (Albacete), Guillermo García López, ha confirmado su retirada del tenis profesional a sus 38 años. Confirma, así, la noticia que ya adelantó hace un par de meses durante la participación en el Campeonato de España de Tenis Absoluto por Equipos. Termina, por tanto, con una carrera en la que consiguió situarse en el puesto 29 del ranking mundial de la ATP en octubre del 2010.

Esta retirada llega tras un 2021 sin competir “prácticamente nada”, año en el que disputó su último partido en la final del torneo ‘Ciudad de Albacete’ frente a Tommy Robredo, el pasado 11 de septiembre.

“Cuando yo empecé a jugar no me esperaba tener una carrera tan exitosa y tan duradera. He estado muchos años entre los cien mejores, he tenido momentos muy buenos, pero al final ha sido la estabilidad mental y física la que me ha ayudado a estar tantos años en el circuito al máximo nivel”, ha asegurado a los canales de la RFET.

Trayectoria

Siendo profesional desde 2001, el castellano-manchego ha conseguido un total de cinco títulos ATP en nueve finales disputadas. Tiene, de esta forma, los campeonatos de Kitzbühel (2009), Bangkok (2010), Casablanca (2014), Zagreb y Bucarest (2015).

En cuanto a Grand Slam, su mejor resultado fue un llegar a los octavos de final en Roland Garros 2014 y Open de Australia 2015.

Además, en dobles, consiguió tres títulos en nueve finales, destacando la última en el US Open de 2016, junto a Pablo Carreño.

En Copa Davis, participó una vez, en 2013, en un partido frente al canadiense Milos Raonic. Además, también fue subcampeón de España en 2004, ante Fernando Verdasco.

Sigue los temas que te interesan