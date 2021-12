Paula Sevilla empieza la temporada por todo lo alto con la mejor marca nacional en 300 metros

La velocista de La Solana Paula Sevilla ha valorado la mejor marca nacional en los 300 metros lisos, en un control celebrado en la pista cubierta de Gallur, en Madrid, con un crono de 37.19, que mejora en casi un segundo el anterior récord, de Auri Lorena Boseka (38.06), que logró en 2019, como "un gran inicio de la temporada".

"La verdad que no me lo esperaba, pero me he encontrado muy bien, con lo que me siento muy contenta con este inicio de temporada", ha afirmado a Efe la velocista del Playas de Castellón, quien ha mantenido que, aunque no es trasladable a nivel oficial, ese registro también es mejor que el récord del triple hectómetro al aire libre que ahora mismo ostenta Estela García con 37.30.

La solanera (1997), que entrena José Luis Calvo, es una de las grandes referencias de la velocidad española en la última década y es la actual campeona de España de 60 en pista cubierta y de 200 en 2017 y 2020, y parte del cuarteto de 4x100, que posee el récord de España absoluto (43.31) en 2018, ha estrenado su palmarés de récord a nivel individual con este de 300 "en mi primera prueba de esta parte de la temporada bajo techo", ha confirmado.

Aunque ha reconocido que su intención es "luchar por todo en la temporada", ha fijado sus opciones más que para la pista cubierta, que "se me da peor" y acudir al mundial de Belgrado (Serbia), del 11 al 13 de marzo, que "será muy complicado", son el afrontar la campaña al aire libre que "se me da mejor y cuento más posibilidades de acudir al Campeonato de Europa de Múnich, del 15 al 21 de agosto" en sus distancias preferidas de 100 y 200 lisos, y relevos 4x100.

Pese a atesorar un palmarés estratosférico, con varios campeonatos de España en 100 y 200 metros, y participaciones en grandes citas internacionales con la selección nacional, es la primera vez que Sevilla logra ser recordwoman nacional, una carta de presentación excelente de cara a la próxima temporada y que "me anima a seguir intentándolo", ha dicho.

Sevilla ha mantenido que ahora piensa "en afinar más la puesta a punto de cara a la nueva temporada, porque quedan meses por delante" y que su planteamiento es "poner el esfuerzo en el día a día", ha sentenciado.

Sigue los temas que te interesan