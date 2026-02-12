Globalcaja y el Albacete Balompié sortean 1.000 entradas para el partido contra el Sporting de Gijón

Globalcaja y el Albacete Balompié promocionarán de forma conjunta el I Partido 'Pasión por el Campo', que se celebrará este domingo en el Estadio Carlos Belmonte, en el partido que disputará el Alba frente al Real Sporting de Gijón.

La acción consiste en la distribución de 1.000 tickets canjeables por entradas para asistir a este encuentro, acercando así el fútbol profesional a vecinos y vecinas de municipios de la provincia de Albacete.

Los tickets se repartirán a través de las oficinas de Globalcaja en Nerpio, Bogarra, Tobarra, Albatana, Madrigueras, Peñas de San Pedro, Molinicos y Elche de la Sierra, facilitando el acceso al estadio a personas que residen en estas localidades y reforzando el vínculo entre el club, la entidad financiera y el territorio.

'Pasión por el Campo' es una iniciativa del Albacete Balompié, patrocinada por Globalcaja, que pone el foco en las zonas rurales y contribuye a combatir la despoblación, visibilizando el papel fundamental que desempeñan los pueblos en la identidad y el desarrollo de Castilla-La Mancha.

"Si hay una entidad comprometida con el territorio es Globalcaja. Con una extensa red de más de 300 oficinas, la cooperativa de crédito mantiene una presencia activa y cercana en todo su territorio", ha expresado Globalcaja.

De las 82 oficinas de Globalcaja en Albacete, 26 están ubicadas en municipios de menos de 1.000 habitantes y en 20 es la única entidad financiera que presta servicio. Son datos que demuestran el compromiso de la entidad financiera con las personas y con nuestro territorio.

"Como cooperativa de crédito que somos, nuestra contribución es esencial para mitigar el problema de la despoblación en nuestro territorio", subrayan desde la entidad, destacando que su modelo de banca de personas para personas se sustenta precisamente en esa cercanía física y humana.

Con esta acción, Globalcaja y el Albacete Balompié refuerzan una alianza que va más allá del patrocinio deportivo, consolidando un compromiso compartido con el desarrollo socioeconómico, la cohesión territorial y la defensa de las oportunidades de vida en el medio rural.