Colas de más de tres horas en el primer día de venta de entradas para el Talavera de la Reina - Real Madrid de Copa del Rey

Cientos de aficionados abonados del Club de Fútbol Talavera de la Reina han acudido este miércoles a adquirir su entrada para el partido que enfrentará a su equipo al Real Madrid en los dieciseisavos de final de la Copa del Rey, generándose colas de más de tres horas en los aledaños del estadio.

Así lo han indicado algunos talaveranos a la agencia de noticias EFE, como es el caso de Fernando, que ha justificado la espera ya que "jugarán contra el equipo más laureado del mundo". "Es una ilusión poder ver al Real Madrid en el estadio del equipo de mi ciudad", ha reconocido.

Por su parte, el director general del Talavera, Miguel Ángel Sandoval, ha confirmado que la venta de entradas, reservada para los abonados, ha llevado "un ritmo continuo" desde las 10 hasta las 14 horas.

A esta hora ha cerrado pese a que todavía había aficionados esperando para adquirir su entrada. No obstante, desde el club han recordado que los abonados todavía tienen hasta el sábado para comprar la entrada de manera física y que también se puede adquirir desde la página web.

Asimismo, Sandoval ha adelantado que habrá una bufanda conmemorativa del encuentro y se intentará que los jugadores vistan una camiseta especial.

📸 Así amanecía nuestra tienda esta mañana: colas de ilusión para vivir una noche histórica de Copa del Rey.



‼️ Pero antes, El Prado nos necesita: este domingo nos jugamos tres puntos vitales ante la @Merida_AD pic.twitter.com/i2VbJS2gjE — CF Talavera de la Reina (@CFTalavera) December 11, 2025

Entradas

El precio de las entradas para abonados es de 45 euros en los fondos, 60 para tribuna general y preferente, y 100 euros para VIP. El plazo ha abierto este jueves y cerrará el sábado.

Para los no abonados, el precio será de 100 euros en los fondos, 120 en tribuna general y preferente y 200 en la zona VIP. El plazo de venta abrirá el lunes 15 de diciembre y se mantendrá hasta el mismo día 17.