Alba Redondo lanza un mensaje de apoyo a Jenni Hermoso tras el polémico discurso de Rubiales

Este viernes todo el mundo habla de lo mismo. Las palabras de Luis Rubiales en la Asamblea Extraordinaria de la Real Federación Española de Fútbol negándose a dimitir han provocado un aluvión de reacciones en el mundo del fútbol y en toda la sociedad.

En su discurso, Rubiales ha alegado que Jenni Hermoso consintió el beso que la dio tras la final del Mundial de. "Jenni me levantó del suelo, que casi nos caemos, y ella fue la que me acercó a su cuerpo y nos abrazamos. Le dije 'olvídate del penalti' y ella me contestó 'eres un crack'. Yo le dije 'un piquito' y ella me dijo 'vale'.

Además de hacer alusión al "silencio de las jugadoras", ha expresado su falta de comprensión al comunicado de FUTPRO, al que se adhirió la propia Jenni Hermoso, que pedía "medidas ejemplares".

Rubiales: "Yo le dije, ¿un piquito? y ella me dijo 'vale'" pic.twitter.com/i6stc8UtVl — EL ESPAÑOL (@elespanolcom) August 25, 2023

Esto ha provocado la reacción en masa de las futbolistas campeonas del mundo, que han mostrado su apoyo a Hermoso y su evidente sentencia al presidente de la RFEF.

Una de ellas es la albaceteña Alba Redondo, que a través de la red social 'X' (anterior Twitter) ha publicado un mensaje corto, pero claro, en apoyo a su compañera de Selección: "Estamos contigo".

Estamos contigo @Jennihermoso — Alba Redondo Ferrer (@AFerrer_10) August 25, 2023

Apoyo de todo el vestuario

La capitana Alexia Putellas, capitana del conjunto nacional e ídolo del fútbol mundial, ha sido una de las primeras que han salido al paso tras las palabras de Rubiales. La jugadora del FC Barcelona ha afirmado: "Esto es inaceptable. Se acabó. Contigo compañera".

Esto es inaceptable. Se acabó. Contigo compañera @Jennihermoso — Alexia Putellas (@alexiaputellas) August 25, 2023

En la misma línea van los mensajes de otras como Cata Coll, Virginia Torrecilla, Misa Rodríguez, Patri Guijarro, Aitana Bonmatí o Athenea del Castillo, entre otras.

[El vestuario de la Selección carga contra Rubiales tras no dimitir y apoya a Jenni Hermoso: "Se acabó"]

Sigue los temas que te interesan