El CF Talavera sigue sin ganar, el Socuéllamos perdona fallando dos penaltis y empate del Dépor

Mal fin de semana para los representantes de Castilla-La Mancha en Primera y Segunda RFEF. El CF Talavera registró una nueva derrota en su visita al campo del Fuenlabrada y sigue sin estrenarse, mientras que un escalón por debajo, el Socuéllamos veía como el Navalcarnero asaltaba el Paquito Giménez después de desaprovechar dos lanzamientos de penalti. El único que pudo rascar algo fue el Dépor Guadalajara tras sumar un 1-1 frente al Alcorcón B.

Los talaveranos siguen sin poder estrenar su casillero de puntos en su regreso a Primera RFEF. Este fin de semana visitaban el Fernando Torres de Fuenlabrada frente a un recién descendido de Segunda División al que pusieron las cosas complicadas. No en vano, fueron los cerámicos los primeros en adelantarse con un tanto de Borja Vicent en una jugada a balón parado en el 28'.

Sin embargo, en la segunda mitad los madrileños crecieron en su juego y fueron capaces de dar la vuelta al marcador. Álex Alegría y Cubero veían portería y dejaban a los talaveranos sin premio.

Segunda RFEF

En Segunda RFEF, las cosas no fueron mucho mejor. El Yugo Socuéllamos sufría una dolorosa derrota en el Paquito Giménez en una mañana en la que no le salió nada. Los de Sergio Campos, que todavía no saben lo que es ganar desde que arrancó la liga, gozaron de hasta dos lanzamientos penalti que no aprovecharon ni Godoy ni Javi Heranz. Curiosamente, el autor del único gol del Navalcarnero y a la postre verdugo de los socuellaminos fue un ex, Hugo Esteban.

Por último, el Dépor Guadalajara logró un empate en el Pedro Escartín en un partido donde que habían comenzado ganando con un gol de Nanclares en la primera parte. Tras el paso por vestuarios, Samu Guillén empataba y los morados registraban su segunda igualada consecutiva.

