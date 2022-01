El CD Illescas anuncia la cesión de un joven portero para lo que resta de temporada

En las últimas horas, el Illescas ha anunciado la llegada de Álex Santomé, cedido del Marbella hasta final de temporada. El portero, pese a sus 23 años, cuenta ya con bastante experiencia y ha demostrado “un alto nivel en grandes escenarios como la selección española ya que internacional sub 16, sub 17 y sub 18”.

Santomé fue canterano del Atlético de Madrid, donde llegó a disputar la UEFA Youth League con el juvenil del equipo. Al iniciar su etapa senior decidió enrolarse al UD San Sebastián de los Reyes, en Segunda B, donde jugó 16 partidos.

En la 17/18, jugó en el Real Murcia, donde llegó a disputar un encuentro de Copa del Rey frente al FC Barcelona. Tras esto, pasó a formar parte del Talavera de la Reina, antes de recalar en el Marbella, donde jugó en Segunda B las dos pasadas temporadas.

Cesión

El joven portero llega, así, hasta final de temporada, ya que ha firmado hasta 2023. Desde el Illescas han querido agradecerle “todas las facilidades que ha puesto para su llegada”, además de la ayuda del Marbella.

FICHAJE: ÁLEX SANTOMÉ llega cedido al CD Illescas por el Marbella FC hasta final de temporada.



Portero de 23 años con gran experiencia.



Guardameta que viene a ayudarnos para ilusionarnos juntos.



🖋 https://t.co/BMkr8fHmvt



¡Bienvenido Álex!

