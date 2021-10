2-0 | Nueva derrota del Toledo que seguirá en descenso una semana más

Se presentaba el Toledo en la localidad de San Javier con la necesidad de sumar los tres puntos para intentar acercarse a los puestos de fuera del descenso, pero hoy tampoco ha sido la mejor tarde de los toledanos.

Empezaban los de Merino intentándolo con un disparo de Dieguito en el minuto 13, pero su disparo salió fuera. Minutos después, llegó la réplica del equipo murciano, y en la primera ocasión clara llegó el gol para el Mar Menor, César Ortiz hacía un penalti muy riguroso sobre un jugador del equipo local y el árbitro decretó penalti, el pichichi de la categoría Edu Ubis no falló, y de panenka anotaba el 1-0. Intentó el Toledo en la primera mitad el empate en varías ocasiones por medio de Migue y Dieguito, pero el equipo verdiblanco no fue capaz de conseguirlo.

Tras el descanso, el Mar Menor dispuso de grandes ocasiones para ampliar diferencias en el marcador. Primero un paradón de Olmedo evitaba el 2-1, luego un disparo del local Nacho Pérez se marchó por encima de la portería toledana y luego una falta del ex del Socuéllamos Morros, rozó la escuadra de la portería visitante. Se lanzó el Toledo a por el empate y a punto estuvo de hacerlo otra vez Dieguito, aunque en la jugada siguiente, otra nueva parada de Olmedo a Silvente evitaba el gol murciano. En la recta final del partido, Valentín dispuso de otra muy buena ocasión, pero el Toledo de nuevo estuvo nulo ante el gol. Fue entonces cuando llegó el 2-0 final, Silvente en el 91 no perdonó y sentenció el partido. En la última jugada, un disparo de Arturo Segado obligó al meta Ackermann hacer un paradón y evitar lo que hubiera sido un posible 2-1 final.

Por tanto, nueva derrota del Toledo que suma 1 punto de los últimos 9 y sigue en situación crítica una semana más. La próxima final para los verdiblancos será el próximo domingo a las 17:00 frente al Alzira, otro equipo que ocupa puestos de descenso.

