El Albacete no se confía frente al colista: quieren seguir con la racha en el Carlos Belmonte

El Albacete buscará este sábado conseguir su tercera victoria consecutiva a costa del Betis Deportivo, que ocupa la última posición del Grupo 2 de Primera División RFEF, con solo 3 puntos, frente a los 12 que tiene el equipo albaceteño. Aunque la clasificación indique que el teórico favorito es el conjunto albaceteño, durante la semana distintos jugadores han enviado el mensaje de que este es "un partido trampa", puesto que han insistido en que el cuadro sevillano "tiene muy buenos jugadores".

En este sentido, el entrenador del Albacete, Rubén De la Barrera, ha señalado esta mañana en rueda de prensa que el filial verdiblanco "tiene futbolistas desequilibrantes y determinantes que pronto estarán en Primera División".

Asimismo, ha apuntado que los resultados que han obtenido "no son los que desearían", pero ha señalado que no se fija en los números del conjunto sevillano, porque tiene claro "que si no estamos fuertes y concentrados vamos a perder seguro". Para el preparador gallego del Albacete, lo importante es que su equipo continúe aumentando el nivel de juego para que pueda enlazar muchos partidos consecutivos ganando "pero sobre todo para que, si al menos no ganamos, que siempre consigamos puntuar", ha matizado.

Dudas hasta el último momento

De la Barrera tendrá hasta última hora la duda del central Javi Jiménez, aquejado de unas molestias, y las bajas seguras de los centrocampistas Eric Montes y Manu Fuster, por lesión, aunque por el contrario podría tener sus primeros minutos Nando, el último fichaje que la semana anterior se estrenó en una convocatoria y se quedó sin disputar ni un minuto.

La alineación del Albacete para el partido, que se disputará a partir de las 21.00 horas en el Carlos Belmonte, podría estar formada por Rosic, Johannesson, Djetei, Gálvez, Julio Alonso, Rubén Martínez, Maestre, Del Pozo, Fran Álvarez, Emiliano y Jordi Sánchez.

