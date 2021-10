La primera victoria deja una factura muy cara en el Toledo en una semana con dos partidos

La primera victoria de la temporada en el CD Toledo no ha dejado el regusto que debería. Después de cuatro derrotas consecutivas que habían abierto la caja de los truenos en el entorno del club verde, el bálsamo llegó en el segundo derbi castellano-manchego consecutivo contra el Marchamalo pero dejó un peaje muy caro.

Cronológicamente, el primer contratiempo se produjo cuando apenas se llevaban disputados 20 minutos de partido y Adrián Jiménez comunicaba que no podía seguir. El defensa madrileño, que regresaba a un terreno de juego nueve meses después de haberse lesionado gravemente la rodilla en un Nástic-Cornellá el 10 de enero, notó que algo no iba bien y pidió el cambio. "Una putada," como reconoció Diego Merino en sala de prensa al término del partido y cuyo alcance no se conoce hasta saber los resultados de las pruebas a las que se ha sometido en la tarde de este lunes.

En el 67' llegó la roja directa a Cambil por, según refleja el acta, "golpear a un rival con los tacos sobre el gemelo sin estar el balón en juego." Pero no sería la única expulsión. En el 83' Mamau vio su segunda tarjeta amarilla dejando al equipo con nueve jugadores y prácticamente en la misma jugada, el portero suplente Dos Santos también veía el camino de los vestuarios por llamar al árbitro "cara dura" desde el banquillo.

Con estos mimbres más la lesión de César Ortiz, que no termina de dejar atrás sus problemas físicos, Diego Merino tiene que plantear el trabajo de una semana donde el miércoles (19:00 horas) se juegan a una carta seguir vivos en Copa RFEF y por extensión en Copa del Rey frente al Guijuelo, y el domingo visitan al Recreativo de Huelva.

"Hay que mirar cómo están los jugadores y hacer dos equipos competitivos," analizaba el entrenador toledano, quien además admitía que "habrá que ajustar bien porque estamos muy justos."

Los problemas principales a los que se enfrenta Diego Merino se encuentran en el centro de la zaga. Con dos de los tres centrales específicos KO por lesión, no le queda más remedio que improvisar soluciones de emergencia.

