4-1 | El Viña Albali Valdepeñas derrota al Ribera Navarra para seguir metiendo presión al líder

El Viña Albali Valdepeñas se tuvo que poner el traje de faena para vencer por 4-1 al Ribera Navarra, para lograr la cuarta victoria consecutiva en liga, haciendo un fortín del Virgen de la Cabeza, donde solo ha perdido un partido de los ocho que ha disputado, con lo que el equipo de David Ramos mantiene la segunda posición con 37 puntos. De este modo, han roto la racha de los de Pato, que llegaban con cuatro victorias consecutivas y 27 puntos en la clasificación, donde son séptimos.

Comenzó presionando el conjunto local, que en los primeros dos minutos de partido sometió a un intenso cerco de la portería de Marcao. A esto ayudaba la presión alta de los de David Ramos, apretando y ahogando la salida del conjunto navarro. Las conexiones en el Viña Albali Valdepeñas existían, pero no se acertaba de cara a gol.

Sin embargo, Edu tuvo que lucirse en el minuto 5, a disparo de Anás, cerca del poste izquierdo. Aquí, los de ‘Pato’ ya se parecían a sus señas de identidad, mucha presión, muy dinámicos, versátiles, jugando muy bien de cuatro de cinco, utilizando mucho al portero, en diferentes situaciones de ataque, buscando superioridades, presionando con mucho orden e intensidad la salida del balón.

De nuevo Edu Sousa tuvo que salvar en el minuto 10 un cabezazo del ex valdepeñero Terry. En el 12, sí hubo conexión clara entre Sergio González y Lolo, con disparo del cordobés que repelió Marcao. La contra del Ribera de Navarra, de nuevo la repelió Edu Sousa, con disparo de Uge, asimismo, en el minuto 12.

En el 13, de nuevo Terry, hizo intervenir con acierto a Edu Sousa, como en el 14 lo hizo Marcao a sendos disparos de Matheus Preá, preludio del gol de Batería de estrategia y con la zurda, adelantó a los de Davis Ramos (1-0), en el minuto 15.

Gabriel Ribeiro pudo hacer el 2-0, pero su vaselina se estrelló en la madera en el minuto 17. El omnipresente Sergio González, estrelló el balón en el poste de la portería defendida por Marcao, con envío de Lolo, en el minuto 19.

Segunda mitad

Un cabezazo de Sergio González, en el minuto 24, lo desvió Marcao, quien a continuación hizo emplearse a fondo a su homónimo Edu Sousa. El dominio en esta segunda parte, lo tradujo Anás, con la zurda, batiendo con su tiro a Edu Sousa, e igualando el marcador (1-1), en el minuto 27. Y fue Sergio González, el que en el 31 volvió a adelantar al Viña Albali Valdepeñas (2-1), en una jugada trabada.

El partido ya estaba desatado y Terry, tras la expulsión de su compañero el joven de 16 años Alberto Lahuerta, por doble amarilla la segunda por protestar en el banquillo, facturó un izquierdazo que salvo con una mano y abajo, Edu Sousa en el minuto 32.

La sentencia al partido, llego en el minuto 37, con una jugada por banda derecha del Viña Albali Valdepeñas, que remachó en el segundo palo el gaditano Lemine, que no celebró el gol, por su paso en el equipo tudelano.

De inmediato Pato, puso a jugar a los suyos de cinco con Terry, como portero jugador. Y Nano a pase de Lolo, a falta de 50 segundo, en una pérdida de balón del Ribera Navarra, puso el definitivo 4-1, a puerta vacía, con lo que el Viña Albali Valdepeñas suma 3 nuevos puntos, para asentarse en la segunda posición, con 37 puntos.

Sigue los temas que te interesan