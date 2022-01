2-4 | El Viña Albali no puede con un aguerrido Barça y pierde su primer partido del año en casa

El Viña Albali Valdepeñas no pudo con el Barça, que acabó remontando un encuentro correspondiente a la Jornada 14 de Primera División, disputado en el Virgen de la Cabeza (2-4).

El conjunto entrenado por Jesús Velasco se aseguró terminar como líder la primera vuelta, con un partido por disputar, gracias a los dobletes de Pito y Sergio Lozano, convirtiéndose en cabezas de serie de la próxima edición de la Copa de España tras acumular 13 encuentros sin perder. Por su parte, Viña Albali Valdepeñas perdió su condición de invicto como local y dio por cerrada su buena dinámica de tres triunfos seguidos.

El Barça comenzó el partido generando peligro sobre la meta de Edu Sousa, con dos oportunidades de Pito. Después fue Ferrao quien protagonizó una clara ocasión, armando un derechazo que se marchó desviado por poco de la portería azulona. El asedio visitante obtuvo su premio en el minuto cinco, cuando Pito mandó el balón al fondo de las mallas tras armar un potente disparo a la media vuelta después de realizar un gran control orientado. Respondió Valdepeñas con un remate de Chino que paró Dídac sujetando el balón entre las dos piernas. Los de David Ramos siguieron intentándolo y Catela estuvo cerca de hacer el empate poco más tarde, pero disparó alto tras una buena combinación con Sergio González.

Los azulones continuaron generando peligro y en el minuto 11 empataron el duelo, después de que Chino materializase un penalti cometido por Marcenio sobre Humberto. Edu salvó a los locales más tarde, realizando una gran intervención ante el chut de Sergio Lozano. En la siguiente jugada Chino le dio la vuelta al partido, tras marcharse de Ferrao y batir a Dídac por el primer palo. A punto estuvo de hacer el tercero Rafael Rato en una contra, pero se topó ante un acertado meta culé que sacó una mano prodigiosa. El encuentro se marchó al descanso con la ventaja por la mínima favorable a Valdepeñas, después de un último minuto de la primera parte protagonizado por varias oportunidades visitantes.

Segunda mitad

Cuatro minutos después de la reanudación Ferrao tuvo una clara ocasión para empatar, pero remató desviado un saque de esquina botado por André Coelho. El inicio de la segunda parte fue muy disputado, pudiendo anotar cualquiera de los dos equipos. Lemine protagonizó un nuevo acercamiento de los locales en el minuto 27, con un disparo centrado que despejó Dídac. Los de David Ramos acumularon varios acercamientos, pero sin lograr el premio del gol. El meta culé volvió a salvar a los suyos, desbaratando un taconazo de Rafael Rato desde dentro del área.

Respondió el Barça con un disparo de Ferrao que se encontró con una gran mano de Edu. El meta de Viña Albali Valdepeñas no pudo evitar el gol de Pito en el 32, después de que Catela envenenase el disparo lejano del brasileño. El partido no daba tregua y Dídac evitó el tanto a bocajarro de Sergio González. Sergio Lozano no perdonó a falta de seis minutos para el final y remontó el duelo tras culminar una gran jugada individual. Matheus Preá estuvo muy cerca de hacer el empate poco después, pero su remate se fue ligeramente desviado de la portería rival. El Búfalo volvió a anotar a falta de tres minutos para el final, poniendo el 2-4 definitivo a pesar de que Valdepeñas emplease después el juego de cinco.

