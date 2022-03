69-84 | El CB Almansa se apunta su décima victoria antes de la histórica visita del Estudiantes

El CB Almansa con Afanion sumó su décima victoria de la temporada por 69-84 frente al Melilla Sport Capital CMB en la jornada intersemanal que se ha disputado en la liga LEB Oro. Los albaceteños mostraron su mejor cara y liderados por un omnipresente Jalen Nesbitt y un excelente último cuarto de Kevin Bercy lograron la victoria en la cancha norteafricana justo antes de recibir la histórica visita del Movistar Estudiantes en La Bombonera.

Los locales comenzaron más acertados con un 5-0 de parcial, mostrándose más sólidos en los primeros ataques. El CB Almansa sabía de la importancia de este encuentro y se puso manos a la obra para voltear el marcador con siete puntos consecutivos. Arvydas Gydra se mostraba muy inspirado junto a Eddy Polanco, los dos hombres más destacados en estos primeros compases. Alex Mazaira con tres triples y la presencia interior de Amaury Gorgemans permitía a los locales irse con ventaja al término de los primeros diez minutos (22-19).

El segundo acto fue el de la explosión de Jalen Nesbitt. El alero norteamericano se multiplicaba y con 11 puntos, 5 rebotes, 5 faltas recibidas y varias acciones que propiciaron robos de balón empujó al equipo a tomar las riendas del encuentro. La intensa defensa permitía en ataque lanzamientos cómodos que llevaron el partido a un tanteo de 38-45 al descanso.

Tras el paso por vestuarios, los locales reaccionaron con cinco triples consecutivos. El cuarto triple sin fallo de Álex Mazaira puso el encuentro en tablas (51-51) y abriendo el encuentro de par en par. En el momento clave, el CB Almansa con Afanion no se puso nervioso y no permitió a lMelilla ponerse por delante gracias a los puntos de Nesbitt, Bercy y un triplazo de Edu Martínez. Al final del tercero, todo por decidir con tablas en el marcador (60-60).

Los almanseños sabían de la importancia de este encuentro y en el último salieron a por todas. Con un parcial de salida de 2 a 12 con siete puntos consecutivos de Kevin Bercy, los almanseños rompían el encuentro de manera similar a lo que sucedió en el encuentro de ida. Con todo decidido, el partido se cerró en los últimos cinco minutos con un intercambio de canastas. Jalen Nesbitt (37 de valoración con 20 puntos, 11 rebotes, 4 asistencias, 4 robos de balón) y Kevin Bercy (13 puntos y 7 rebotes en el último cuarto) sentenciaron el encuentro.

Ficha técnica

Melilla Sport Capital CMB: Pablo Sánchez (2), Nikola Rakocevic (8), Alex Mazaira (14), Fausto Ruesga (2), Mou Barro (2) -quinteto inicial-. Serhii Pavlov (4), Álex Llorca (10), Nedim Dedovic (0), Amaury Gorgemans (14), Adrián Chapela (3).

CB Almansa con AFANION: Fabio Santana (9), Eddy Polanco (9), Jalen Nesbitt (20), Arvydas Gydra (8), Robertas Grabauskas (8) -quinteto inicial-. Carles Bivià (3), Kevin Bercy (17), Josep Pérez (3), Edu Martínez (3), Ioannis Dimakopoulos (4), Justinas Olechnavicius (0).

Parciales: 22-19, 16-26 (38-45); 22-15 (60-60); 9-24 (69-84)

Incidencias: Partido correspondiente a la 24ª jornada de liga en LEB Oro.

