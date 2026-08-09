Comienza la II Vuelta Ciclista a Castilla-La Mancha: 136 deportistas y 1.000 km para dar visibilidad al medio rural

Este domingo se ha completado la primera etapa masculina de la II Vuelta Ciclista Castilla-La Mancha LEADER. Una cita deportiva que reunirá hasta el próximo 13 de agosto a 23 equipos y 136 corredores sub-23 y élite que completarán más de 1.000 kilómetros a lo largo de la región.

Hasta 16 grupos de Desarrollo Rural y la Red Castellano Manchega de Desarrollo Rural (RECAMDER) en colaboración con la Junta de Comunidades impulsan este acontecimiento deportivo en pro de visibilizar la riqueza del mundo rural.

La primera etapa masculina ha puesto a prueba a los ciclistas en un exigente trazado de 186 kilómetros por las comarcas de la Sierra, Mancha y Manchuela conquenses. El pelotón ha atravesado hasta 26 localidades de la provincia de Cuenca.

Corte de cinta de la II Vuelta Ciclista de Castilla-La Mancha. RECAMDER

El recinto ferial de Tarancón (Cuenca) ha sido el punto de partida, congregando a autoridades, vecinos y aficionados del deporte. En el corte de cinta han participado el vicepresidente primero regional, José Luis Martínez Guijarro; el consejero de Educación, Amador Pastor y el presidente de RECAMDER, Jesús Ortega, entre otros.

En el plano deportivo, la emoción se ha mantenido viva hasta los metros finales. El ciclista suizo Víctor Benareau se ha hecho con la victoria en la Plaza Mayor de Quintanar del Rey, superando en meta a Mika Vijfvinkel y José Alberto Domínguez.

El ciclista suizo Víctor Benareau llegando a meta en la primera etapa de la II Vuelta Ciclista Castilla-La Mancha LEADER. RECAMDER

Por su parte, Mario García se ha enfundado el maillot verde de Globalcaja como primer castellanomanchego. Más allá de lo competitivo, la II Vuelta Ciclista Castilla-La Mancha LEADER destaca por ser la única carrera ciclista del mundo que discurre íntegramente por zonas rurales e impulsada por los propios GDR.

Una "oportunidad de oro", según destacó Martínez Guijarro, para dar visibilidad a las poblaciones más pequeñas y generar actividad económica directa. La ronda ciclista continuará este lunes con la segunda etapa masculina que afrontará un recorrido de 154 kilómetros entre Tarazona de la Mancha y Agramón, cruzando hasta 16 localidades de la provincia de Albacete.