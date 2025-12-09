El CF Talavera recibirá al Real Madrid por primera vez en un partido histórico de la Copa del Rey en El Prado

El fútbol talaverano vivirá un acontecimiento sin precedentes. El CF Talavera se enfrentará al Real Madrid en la tercera eliminatoria de la Copa del Rey, correspondiente a los dieciseisavos de final.

Por primera vez en la historia, el conjunto merengue visitará la ciudad de la cerámica y su emblemático estadio El Prado. Sin duda una cita deportiva que marcará un antes y un después en la provincia de Toledo.

El sorteo celebrado este martes ha deparado uno de los cruces más esperados por la afición. El modesto equipo de Castilla-La Mancha que milita en la Primera Federación tendrá la oportunidad de medirse al conjunto dirigido por Xabi Alonso y liderado por Kylian Mbappé.

🏆🆚 ¡El @CFTalavera será nuestro rival en dieciseisavos de la Copa del Rey!@adidasfootball pic.twitter.com/M567DLl9le — Real Madrid C.F. (@realmadrid) December 9, 2025

Álvaro López, defensa central del CF Talavera presente en la cita, ha destacado: "Va a ser un día único e inolvidable para la ciudad y para el club. Disfrutaremos, competiremos al máximo y a ponerlo difícil".

Aunque la fecha del partido que se disputará en El Prado está por confirmar, Talavera ya se prepara para recibir a miles de aficionados y vivir una jornada llena de ilusión y emoción.

El Real Madrid ya sabe lo que es caer eliminado en la Copa del Rey en un campo de castellanomanchego. El 13 de diciembre del año 2000, el CD Toledo se impuso a los blancos por 2-1 en el Salto del Caballo completando una de las grandes gestar de los equipos modestos en este bonito torneo.