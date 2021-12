Nuevas derrotas del CS Puertollano y del Toledo

Al Puertollano le remontan el partido

Tercera derrota consecutiva para el equipo minero que suma tres puntos de los últimos quince posibles. Los de Darío Martín se adelantaban en el marcador con un gol de Giuli, pero el Alzira le dio la vuelta al partido en tan solo tres minutos.

15º en la clasificación y en puestos de descenso se encuentra el Calvo Sotelo Puertollano, a cinco de la salvación. El equipo puertollanense sigue con su mala racha de resultados y no es capaz de salir de los puestos de abajo. En la primera mitad, Valdivia tuvo la oportunidad más clara para los visitantes. Pero antes, un chut de Chema Moreno por parte del Alzira estuvo a punto de abrir el marcador.

Tras los primeros 45 minutos, llegó el gol de Giuli para el Puertollano, el ex del Torrijos hacía el 0-1 para los visitantes en el minuto 49. Poco después, primero Juanma tras un pase de Xavi Estació en el 60 y luego German Saenz en el 63, daban la vuelta a un marcador que ya no se volvería a mover más. El Puertollano tuvo la opción de haber logrado el empate en una clara ocasión de Fran Sabaté, pero el ex del Toledo no fue capaz de materializarla.

Otra derrota del Toledo

Visitaba el Toledo el campo de La Nucía con la obligación de ganar para poder acercarse a la zona de salvación y de nuevo, y ya van diez, el equipo capitalino volvía a caer derrotado. El Toledo se encuentra penúltimo en la clasificación a diez puntos de la salvación.

Salió el Toledo en la primera mitad serio en defensa pero con muy pocas ocasiones en ataque. Una ocasión de Manu Viana fue lo más destacado para el equipo local y otra ocasión de Cédric y varías llegadas del delantero cedido por el Alcorcón, fue lo más destacado del equipo toledano en la primera parte.

Tras iniciarse la segunda, el Toledo volvió a ser muy blando atrás y Manu Viana le ponía el balón en bandeja a Borja y este hacía el 1-0 favorable a La Nucía. Reaccionó el Toledo con una falta directa de Migue García, pero el balón se estrelló en la madera. Poco después, llegó la sentencia del equipo alicantino, Moisés remataba en el segundo palo un córner lanzado por Javi Cabezas y ponía el 2-0 definitivo. Ya en la recta final, el equipo local tuvo opciones de ampliar diferencias por medio de Marc Mas y de Javi Martín. También el Toledo tuvo oportunidades de recortar distancias en dos ocasiones, una de Valentín y una nueva falta de Migue.

Al final, dura derrota del equipo verde que la semana que viene recibirá en el Salto del Caballo al Eldense.

Sigue los temas que te interesan