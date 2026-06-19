Un total de 10.500 opositores aspiran este sábado a 543 plazas del cuerpo de maestros de Castilla-La Mancha

Un total de 10.500 aspirantes participarán este sábado 20 de junio, a partir de las 8 horas, en las oposiciones al cuerpo de maestros en las distintas sedes repartidas por las cinco provincias de Castilla-La Mancha. Unos exámenes para cubrir un total de 543 plazas.

Como informó EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha, los exámenes para la especialidad de audición y lenguaje serán en el IES Alfonso VIII de Cuenca, mientras que la especialidad de pedagogía terapéutica será en el IES Brianda de Mendoza y en la Escuela Oficial de Idiomas de Guadalajara.

Las pruebas para la especialidad de música serán en el IES Atenea de Ciudad Real, solo la parte A, mientras que el resto de ejercicios se harán en el Conservatorio Profesional de Música 'Marcos Redondo' de Ciudad Real.

Los exámenes de inglés como idioma extranjero se realizarán en el IES Hernández del Pulgar, IES Maestro Juan de Ávila e IES Maestre de Calatrava de Ciudad Real. Y francés será en el IES Brianda de Mendoza de Guadalajara.

La especialidad de educación física se examinará en Cuenca, en el IES Fernando Zóbel, IES Hervás y Panduro y CIFPPU Centro Integrado de Formación Profesional número 1.

Además, los de Educación Primaria se harán en Albacete, en el IES Universidad Laboral, IES Don Bosco, IES Los Olmos, IES Andrés de Vandelvida, IES Diego Siloé, IES Leonardo Da Vinci e IES Ramón y Cajal.

Por último, las pruebas de la especialidad de Educación Infantil serán en Toledo, en los IES Universidad Laboral, Carlos III, María Pacheco, El Greco, Azarquiel, Princesa Galiana y Alfonso X.

El secretario de la Delegación Provincial de Educación, Cultura y Deportes en Toledo, Juan José Rubio, ha destacado que los institutos que se han escogido para los exámenes son centros que cuentan con aire acondicionado.

Pruebas selectivas

Las pruebas selectivas para el cuerpo de maestros se estructuran en una fase de oposición y una fase de concurso de méritos. La fase de oposición incluye una primera prueba destinada a evaluar los conocimientos específicos de cada especialidad, compuesta por el desarrollo de un tema escrito y una parte práctica.

Los aspirantes que superen esta primera prueba deberán realizar una segunda prueba centrada en la aptitud pedagógica, que consiste en la defensa de una programación didáctica y la exposición de una unidad didáctica o situación de aprendizaje.

Después, habrá una fase de concurso para valorar aspectos como la experiencia docente, la formación académica y otros méritos profesionales.